Как правильно сочетать обои и шторы?

Для создания интерьера, в котором все предметы гармонично дополняют друг друга, приходится тщательно подбирать не только мебель, но и материалы отделки. Считается, что основной тон дизайну интерьера призваны задавать обои, тогда как шторам отводиться роль красивого обрамления оконных проемов. Что следует учесть при выборе этих материалов?

Главные критерии подбора

Глядя на ассортимент современной обойной продукции, представленный в интернет-магазине oboi.com.ua, легко обнаружить, что дизайнеры предлагают самые разные варианты оформления стен – площадей, которые выступят фоном для прочих предметов интерьера. Отсюда именно шторы подбираются под обои, но никак не наоборот. Должной гармонии удастся добиться, придерживаясь всего четырех основных правил.

Выбираем шторы: 4 правила

Оттенки должны сочетаться, а цвета – различаться. В идеале необходимо руководствоваться специальными таблицами сочетаемости цветов, которые точно покажут доступный выбор вариантов. Разные цвета помогут добиться требуемой контрастности.

Единая фактура у штор и обоев. Для создания гармоничного сочетания не стоит экспериментировать с фактурами, поскольку обратное может привести к дизайнерскому диссонансу.

Схожесть стилистики оформления. Подобрав на https://oboi.com.ua/oboi/ обои с мелким рисунком, отдавайте предпочтение однотонным шторам. «Конфликтующие» между собой стили будут разрушать единое направление дизайна.

Схема «светлее/темнее». На фоне темных обоев должны размещаться светлые шторы, и наоборот. Только так удастся избежать полного визуального слияния материалов и фактур.

О контрастном оформлении дизайна

Один из популярных дизайнерских приемов связан с использованием одновременно прямо противоположных оттенков. Самый показательный пример – черно-белая цветовая гамма. Здесь важно помнить о соблюдении идентичного подхода в выборе колористики прочих предметов интерьера: мебели, ковров, а также напольного и потолочного покрытий. Это означает, что выбранная схема (например, черное/белое) должна находить продолжение в остальном оформлении: черная мебель на фоне белого пола, белые рисунки или узоры на черном текстиле и т. д. Это способ отлично подходит и для контрастного сочетания обоев и штор, благо сегодня производители выпускают отделку и ткани всех существующих цветов и оттенков.