Как получить кредит за несколько минут

Иногда финансовые проблемы возникают даже у людей со стабильным доходом и состоятельным окружением. Но деньги могут понадобиться настолько неожиданно, что воспользоваться привычными способами их получения просто не получится. Многие уверяют себя и окружающих в том, что они никогда не воспользуются кредитом, не возьмут ипотеку, не привлекут в свой бизнес инвесторов. Но ситуация может измениться в любой момент, заставляя пересмотреть ранее принятое решение.

Эксперты в сфере финансирования рекомендуют заранее получить информацию, которая в случае форс-мажора может помочь вам с минимальными потерями выйти из любой ситуации. Небольшая сумма денег может понадобиться не только для того, чтобы дожить до зарплаты. Продержаться несколько дней в жестком эконом-режиме может практически каждый россиянин. Но вот что делать, если средства понадобились на лекарства, оплату услуг адвоката или ремонт транспортного средства, которое является вашим инструментом бизнеса. Как поступить, если злые операторы отключили интернет или в дверях стоит электрик с кусачками? Для решения вопроса достаточно всего нескольких тысяч рублей, которые вы можете получить на активную карту в случае, если оформите кредит онлайн.

Как оформить кредит онлайн

Финансовая компания, которую можно выбрать на сайте крупного финансового агрегатора, рассчитывает на честность со стороны заемщика. Постарайтесь, чтобы ваша невнимательность при заполнении анкеты не стала причиной недоверия и не повлекла прогнозируемый в таких случаях отказ.

Чтобы получить средства на карту банка, электронный кошелек или расчетный счет уже в день обращения и без необходимости посещать офис финансового учреждения, вам необходимо:

— Подготовить документы, подтверждающие вашу личность.

— Определить способ получения кредита (банковская карта, номер счета).

— Аккуратно заполнить анкету, не забыв указать активный номер телефона.

— Дождаться звонка оператора. Предельно четко и правдиво ответить на все вопросы.

— Заключить договор и дождаться перечисления средств.

Необходимо понимать, что оператор колл-центра может задавать вам вопросы относительно финансового состояния (в том числе и о нерегулярных источниках доходов). Чем полнее будет информация, тем больше шансов получить моментальный микрозайм на карту.

Если у вас остались вопросы, попробуйте получить небольшой займ в тестовом режиме. Если вы вовремя вернете взятые деньги, МФО увеличит для вас лимит и срок кредитования.