Быстрое чтение: как победить перфекционизм, пока он не победил вас

Перфекционизм вреден: например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает тяжелые тревожные расстройства с высокими требованиями, которые мы предъявляем себе. Почему в стремлении к идеалу нет ничего хорошего и как перестать к нему стремиться, как доводить проекты до конца, рассказывает Psychology Today — T&P перевели самое интересное.

Перфекционизм — это не стремление к лучшей версии себя, а щит, которым мы прикрываемся, опасаясь осуждения окружающих, считает Брене Браун, профессор Хьюстонского университета. Вместо того чтобы спросить себя: «Как я могу улучшить результат?» — перфекционист думает: «Что обо мне подумают?» Исследователь университета Британской Колумбии Пол Л. Хьюитт отмечает, что перфекционизм — это не желание улучшить проект, отношения или свою работу в целом, а навязчивое стремление исправить свое несовершенное «я» (что, очевидно, невозможно).

Завышенные стандарты приводят к тому, что никакая работа не оказывается достаточно хорошей. Когда каждая ошибка представляется фатальной, очень тяжело собраться и довести дела до конца — из-за этого перфекционисты склонны к прокрастинации (ведь невозможно испортить то, что ты даже не начинал). Однако есть пара трюков, которые помогут преодолеть парализованное состояние, с которым сталкиваются те, кто вечно стремится к идеалу.

Ищите смысл, а не совершенство

Фокусируясь на том, чего у нас нет, мы можем пропустить то, что у нас уже есть. Перфекционисты сильно ошибаются, думая, что смысл имеет только та жизнь (и работа), которая отвечает представлению об идеале. Наблюдайте за своей повседневностью и фиксируйте вещи, которые кажутся действительно важными и ценными: многие из нас проводят больше времени за выбором ресторана на вечер, чем за обдумыванием по-настоящему значимых моментов за всю жизнь.

Сначала делайте, потом редактируйте

Обдумывая новый проект или бизнес-идею, просто запишите свои мысли, не концентрируясь на деталях или сомнениях. Вы всегда сможете усовершенствовать, исправить или переписать. Не накручивайте себя, пока не довели размышления до конца.

Готовое лучше идеального

Лорн Майклс, давний продюсер Saturday Night Live, говорит: «Шоу продолжается не потому, что оно готово, а потому, что сейчас 23:30». Дедлайны помогают наконец запустить проект (доведенным до идеала или нет), а также бороться с невротичной прокрастинацией.

Ставьте реалистичные цели

Ставя слишком высокую планку, вы настраиваете себя на неудачу — сконцентрируйтесь на реалистичных целях. Смена ориентиров не всегда означает поражение: часто это прагматичное и единственно верное решение.

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