Как готовят шоколад?

Первый рецепт шоколада пришел к нам из Южной Америки. Культура приготовления напитков на основе какао-бобов также берет начало от жителей цивилизации, существовавшей много веков назад на жарком материке. Люди были удивлены силе вкуса и аромата этого продукта.

История

Было время, когда какао-бобы были крайне ценны и их использовали в качестве оплаты.

Эрнан Кортес, вернувшись после экспедиции в Европу, привез с собой удивительные дары. Европейцы оценили шоколад и сладости, приготовленные из какао-бобов. После этого началось производство кондитерских лакомств.

С тех давних пор рецепты и способы приготовления немного менялись, но основа производства шоколадной продукции осталась прежней.

Виды

Производство шоколада всегда соответствует установленным стандартам. Шоколад разделяется на виды, соразмерно процентному содержанию какао-продукта и рецептуры. Сегодня на полках магазина вы встретите молочный или горький шоколад, белый или пористый, с добавками или начинкой.

Приготовление

Для начала какао-бобы очищают в специальном цеху. Отделяют мусор и очищают сырье. Далее очищенный продукт измельчают и пережаривают. После обжарки просеивают, разделяя крупный и мелкий помол. Из более маленьких частиц готовят начинку, а большие – используются для шоколада в плитках.

Какао и шоколад

После всех очистительных процедур и разделения помола, крупные частицы снова отправляют в механизм для измельчения. Там крупицы перемалывают до порошкообразного состояния. Оказывается, чем мельче будет какао-порошок, тем качественнее получится сам шоколад.

После порошок отправляют в установку для нагрева. Там из сухой массы начинает выделяться масло.

В готовую смесь всыпают сахарную пудру и иные добавки, согласно рецепту конечного вида шоколада. Это может быть молоко, орехи, сухофрукты, ваниль.

Далее готовую смесь перемешивают в течение 3 дней. По истечению этого срока готовую массу разделят на плитки, поддерживая температуру в 40 градусов. Подготовленные плитки остужают и удаляют оставшиеся пузырьки воздуха. После плитки фасуют и распределяют по торговым точкам.

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