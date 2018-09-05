Гороскоп кошек и собак: узнай характер питомца

Характер кошки или собаки так же, как и человека, зависит от знака Зодиака. Знание привычек и наклонностей домашнего питомца поможет хозяину наладить гармоничные отношения с ним. В этом вам поможет гороскоп кошек и собак.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Домашние животные, родившиеся под этим знаком, любят быть в центре внимания, очень активны и любопытны. Пес-Овен веселый и энергичный, любит играть и нуждается в частых прогулках.

Кошки этого знака обладают переменчивым характером, а коты очень задиристы и легко вступают в драку — но также легко отходят.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Четвероногие Тельцы — большие собственники, ленивцы и любители поесть. Могут растолстеть, поэтому следите за их меню. Хорошо иметь сторожевого пса-Тельца: он никогда не впустит во двор постороннего. У котов этого знака сильно развит собственнический инстинкт: если гость сел в «его» кресло, дружбе не бывать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Питомцы-Близнецы любопытны и умны, всегда пребывают в хорошем настроении. И кошки, и собаки этого знака отлично поддаются дрессуре. Но при этом любят пошалить, жуя обувь гостей или катаясь на занавесках. Животные этого знака чересчур доверчивы и легко теряются, поэтому за ними нужен глаз да глаз.

Рак (22 июня — 23 июля)

Коты и собаки, родившиеся под знаком Рака, очень добрые и в то же время обидчивые. Они способны объявить голодовку протеста или «мстить» в неположенных местах. Кошки-Раки любят быть центром внимания и являются заботливыми матерями, а собаки не выносят одиночества, поэтому старайтесь их надолго не оставлять.

Лев (24 июля — 23 августа)

В характере животных, рожденных под знаком Льва, преобладает самолюбие, а иногда и величественная лень. Собаки-Львы любых размеров всегда очень храбрые, а кошки — игривые и любят ласку. Хозяевам необходимо помнить, что таким питомцам противопоказаны чрезмерные нагрузки, ведь у них зачастую слабое сердце.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Собаки и кошки, рожденные под этим знаком, обычно очень чистоплотны, их легко приучить к лотку. Хорошо иметь в доме собаку-Деву: она дисциплинирована и беспрекословно выполняет команды. Кошка же не склонна открыто выражать свои чувства — на вашу ласку она может внешне никак не отреагировать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Изящество, ум и покладистый нрав — основные качества собак и кошек, родившихся под этим знаком. Кошкам необходима любовь и ласка, и они отвечают тем же. Собаки любят музыку, их можно научить подвывать в унисон. Присутствие в доме питомца знака Весов гармонизирует и разряжает напряженную семейную обстановку.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Самые энергичные питомцы из всех знаков зодиака, поэтому позаботьтесь о том, чтобы они могли много гулять. Ведь если вашему любимцу будет некуда девать энергию, у него испортится характер, он станет вредным и злым. Собаки-Скорпионы — лучшие ищейки и охранники, а коты не любят одиночества и закрытых дверей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В целом, собаки и кошки этого знака жизнерадостны и подвижны, предпочитают сидению дома прогулки на улице. Кошка-Стрелец любопытна и независима, «гуляет сама по себе» и зачастую не любит, чтоб ее гладили. Собака этого знака терпеть не может порядка и обожает переезды и дальние путешествия.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Эти питомцы имеют строгий нрав, но при этом любят хозяев и преданны им. Собаки — уравновешенные и спокойные, коты — хитрые, ловкие и смышленые. Животные-Козероги способствуют росту благосостояния семьи, в которой живут, дисциплинируя ее и приучая к настойчивости в достижении целей.

Водолей (21 января —19 февраля)

Кошки этого знака красивы и немного заносчивы, близко к себе никого не подпускают. А собаки совершенно не годятся на роль стража дома: они очень дружелюбны и с радостью встречают любых гостей. Питомцы-Водолеи — лучшие «врачи»: контакты с ними помогают бороться с бессонницей и гипертонией.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Эти животные любят постоянство и совершенно не требовательны к еде. Кошки-Рыбы обожают сидеть дома и совсем не боятся воды. Собаки этого знака покладисты и готовы служить людям. Питомцы знака Рыб очень любят своих хозяев и переживают, если им не уделяют должного внимания.

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