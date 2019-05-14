Достаточно ли Вы знаете о Краковской Академии в Польше?

Компания Slavic Languages Center помогает абитуриентам со всей Украины отправиться на учебу в Польшу. Краков — это один из тех городов, который привлекает к себе не только туристов, но и студентов. В этом городе есть несколько университетов, о которых знают не только в Польше, но и в Европе. И один из таких университетов — Краковская Академия Моджевского (отзывы можно посмотреть на сайте https://slavic-center.com.ua/vuzy-krakova/krakovskaya-akademiya-im-a-f-modzhevskogo/)

Академия является достаточно новым учебным заведением. Она была построена в 2000-м году и является негосударственным университетом. Если посмотреть на здание академии впервые, то можно спутать с торговым центром или современным офисом. С первого раза так и не скажешь, что это учебное заведение.

Все корпуса университета Моджевского находятся рядом, что является очень удобной опцией. Если лекции проводятся в разных корпусах, студентам не нужно ездить через весь город. На территории есть несколько магазинчиков, копи центр и столовая с разнообразным меню. Рядом с университетом есть остановка трамвая, большая парковка и несколько кафе, где со студенческой скидкой можно хорошо покушать.

В Краковской Академии есть шесть факультетов на польском языке:

право, администрация и международные отношения

психология и гуманитарные науки

управление и общественные связи

науки о безопасности

архитектура и искусство

медицина и медицинские науки

А также есть возможность обучения на английском языке:

право, администрация и международные отношения

медицина и медицинские науки

Движение вперед

Обучению в университете уделяют большое внимание: огромная библиотека на территории, современные аудитории и лаборатории, компьютерные классы. Но еще студентам дают возможность развиваться не только в одной сфере.

У Краковской Академии есть свой телеканал, радиостанция и газета. И студенты могут принимать активное участие в деятельности университета. Учащихся приглашают в студенческий совет, чтобы те могли участвовать в административных вопросах. Также приглашают принять участие в редактировании газеты или ведении радио/телеканала.

Университет предоставляет своим студентам большое количество научных кружков, где можно найти не просто интересных собеседников, но и друзей. От внешней политики ЕС, до религии в странах третьего мира — здесь можно обсудить абсолютно все.

Любители спорта тоже не останутся в сторонке. Краковская Академия предлагает настольный теннис, волейбол, баскетбол и мини футбол. Также можно попробовать себя в верховой езде и стрельбе. Для творческих людей есть хор и современные танцы.

Краковская Академия — это не просто учеба, а целая жизнь. Ваши студенческие годы не пройдут скучно, все зависит только от вашего желания.