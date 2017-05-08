Для чего выплачивается авансовый платеж по УСН?

Упрощённая система налогообложения представляет собой идеальный льготный режим, благодаря которому декларации в ФНС разрешается сдавать только раз в год, что удобно для большинства предпринимателей.

Однако помимо деклараций и уплаты налога сразу за длительный период предприятия, работающие по упрощенной системе налогообложения, должны отправить немало других документов в налоговые органы. В частности, завершая каждый отчетный период, компания выплачивает авансовые платежи по налогу для того, чтобы деньги в бюджет поступали равными долями на протяжении всего года с учетом того, что окончательный расчёт осуществляется только на конец периода. Налоговый кодекс РФ в этом году обязал тех, кто выплачивает налоги по упрощенной системе, делать это частями, ориентируясь на каждый завершенный отчетный период. Таким образом осуществляется расчет аванса по усн за 1 квартал 2017 года, который далее отправляется равными поступлениями в налоговый орган по месту регистрации компании.

Авансовые платежи носят такое название по причине того, что налог с их помощью выплачивается заблаговременно еще до того, как закончится очередной период. Каждый авансовый платеж регулярно вносится в декларацию, таким образом, снижая годовую ставку, что довольно удобно. Очередной авансовый платеж должен выплачиваться точно в обозначенные сроки, в противном случае каждый день просрочки влечет за собой начислений пени и штрафов, равно, как и не вовремя выплаченный аванс. Для того, чтобы подтвердить верность авансовых расчетов, предприятию достаточно отражать выплаты у себя в КУДиР и хранить эти данные не только с января по апрель 2017 производственный календарь должен сохранять эту информацию вплоть до 1 января 2018 года.

Для тех индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения 6%, важен факт наличия сотрудников, которые принимались на работу по гражданско-правовому либо трудовому договору. В этом случае уменьшение выплат возможно максимум на 50%, тогда как при отсутствии работников вовсе налоговая служба позволяет уменьшать выплаты в бюджет на полную сумму взноса.

В ситуации, когда на протяжении определенного периода в году предприниматель работал только своими силами и лишь потом принял сотрудников, общая сумма взносов может быть учтена только за конкретный отчётный период, когда предприниматель трудился в одиночку. При этом стоит помнить о том, что режимы упрощенной системы налогообложения 6 и 15% имеют совершенно различную налоговую базу, порядок расчёта и ставку.