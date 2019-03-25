Гуаньча (Китай): девять из десяти рыжих котов толстые? На вопрос отвечают сами кошки

Я — рыжий кот, многие думают, что я милый, но не многие понимают меня. Не верите, спросите у людей. Кроме тех ученых, о которых говорится выше, мало кто знает о моей судьбе.

Например, люди привыкли называть нас, обитателей планеты «Мяу», рыжими, но это не про нас, на латыни мы — Felis catus или «дикие кошки».

У любителей домашних животных невольно может возникнуть вопрос: почему «дикие»? Позвольте растолковать вам. Все домашние кошки — подвид диких кошек, точно также как домашние собаки — подвид волка. Не верите? Почитайте книгу Карла Линнея 1758 года «Система природы».

История о приручении кошки человеком

Наши предки были приручены человеком уже десять тысяч лет назад. Археологи нашли кошку в захоронении на Кипре, которому было 9,5 тысяч лет. Иными словами, наших предков начали приручать еще древние египтяне 6 тысяч лет назад. Не верите, поезжайте в Египет и загляните в пирамиды фараонов, там можно увидеть бесчисленное множество мумифицированных кошек.

Наш брат от природы обучен ловить мышей. Древние люди приручили нас не чтобы мы бездельничали и грелись на солнышке, а чтобы мы избавляли их от мышей. В последствии многие моряки любили брать нас с собой в плавания, чтобы мы ловили мышей на их кораблях. Благодаря морякам мы оставили следы своих лапок по всей Евразии и даже в Африке. Сейчас нас можно встретить повсеместно. Где есть люди, там и мы.

Человечество глазами кошек

Хоть мы и водим дружбу с людьми уже целую вечность и должны понимать друг друга, но к нашему разочарованию вы, люди, совершенно нас не понимаете.

Приведу несколько примеров. Хозяева здороваются с нами издалека. Так и хочется сказать таким людям: «Вы совсем дураки?» Мы, обитатели планеты «Мяу» близоруки. Мы прекрасно видим только в радиусе 0,3 — 3 метра, предметы, расположенные дальше трех метров видны нам нечетко, а людей или обитателей планеты «Гав», стоящих метров на пять от нас, мы не различаем совершенно.

Некоторые любопытные вечно хотят подрезать нам усы или брови… Как от такого не расплакаться! Ведь нам они нужны не для красоты, это наш важный орган чувств, в наших бровях и усах сосредоточено немало нервных окончаний, способных ощущать едва заметное движение вокруг. Без них мы как без глаз и ушей!

Правда, что из десяти рыжих котов девять обязательно толстые?

Вот мы и подошли к теме, которая нас раздражает. Больше всего на свете нас бесит поговорка, которую люди так полюбили «Девять из десяти рыжих котов толстые, а под десятым пол проваливается».

Это абсолютная клевета! Гнусная ложь! Пустая сплетня! Целых три эпитета подобрал, настолько это возмутительно!

Позвольте мне объяснить вам, люди. Называя нас толстыми, вы совершаете то, что в психологии принято называть «системной ошибкой выжившего». Вы видите только то, что осталось после некой фильтрации, суть которой не осознаете. Это очень частая логическая ошибка.

Например, на фотографиях в интернете изображены только пухлые представители кошачьего рода, и у людей создается впечатление, что все кошки толстые. Если бы кошки отобрали только фото толстых людей, могли бы они сказать, что все люди толстые?

Обратимся к науке. Если вы хотите доказать, что все кошки толстые, найдите в нашем ДНК ген полноты, пока человеческим ученым этого сделать не удалось.

Кошачья мята и вкусовые ощущения у кошек

Есть еще и такие хозяева, которые то и дело дают нам кушать пирожные. Им кажется, что если сладкое вкусно для людей, то и для кошек должно быть тоже. Мало кто знает, что семейство кошачьих еще на ранних этапах эволюции утратило способность ощущать сладкое на вкус. Нам его просто не различить.

Мы не любим сладкое, мы предпочитаем кошачью мяту. Это многолетнее травянистое растение, вид рода Котовник семейства Яснотковые, которое так дивно пахнет. Люди могут задаться вопросом: почему это кошки любят есть траву? А некоторые говорят, что на нас кошачья мята действует как возбуждающее средство. Что за чушь!

Достаточно глянуть одним глазком на химический состав кошачьей мяты и все сразу станет ясно. Растение содержит до 20-40% до 57% эфирных масел, в состав которых входят цитраль, лимонен, дипентен, гераниол, цитранеллол и инерол.

Эти эфирные масла раздражают центральную нервную систему, и вызывают повышение секреции желез, расширение подкожных кровеносных сосудов и приток тепла по всему организму, что и приводит к понижению температуры тела.

Эфирные масла, содержащиеся в кошачьей мяте, оказывают ингибирующий эффект на бактерии и грибки, отпугивают комаров, снижают воспаление и зуд. Вот такую полезную штуку мы любим.

Ну вот, на сегодня, вам, людям, хватит. Надеемся, что вы будете заботиться о нас и понимать нас, обитателей планеты «Мяу».

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