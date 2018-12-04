Исследование: Что провоцирует агрессию мужчин-сексистов

По мнению исследователей из Университета Окленда, Новая Зеландия, мужчины-сексисты, которые считают, что женщины хотят контролировать их, вероятнее всего недооценивают свое влияние в романтических отношениях и ведут себя агрессивно.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи тщательно изучили концепцию, называемую враждебным сексизмом. Суть ее базируется на мифе о том, что женщины хотят управлять мужчинами, и отношения между мужчинами и женщинами напоминают борьбу за власть. В основе этого лежит страх, что мужчины проигрывают, когда женщины получают равные с ними права.

Эмили Дж. Кросс, ведущий автор исследования, прокомментировала: «Предположение о том, что мужчины, придерживающиеся взглядов враждебного сексизма, думают, что они не имеют достаточного влияния в отношениях, важно, потому что большое количество теоретических и практических исследований указывает на то, что слабое влияние мотивирует агрессивные реакции, направленные на восстановление влияния».

Исследователей интересовало, провоцирует ли агрессивный сексизм мужчин к агрессивным действиям против женщин-феминисток.

В статье, опубликованной в журнале «Личность и социальная психология», исследователи рассмотрели влияние данной концепции на то, как женщины и мужчины относятся к своему влиянию в личных гетеросексуальных отношениях. Так как пары часто взаимозависимы, враждебный сексизм может нанести значительный вред в этой ситуации.

Агрессивное поведение может иметь катастрофические последствия для отношений, потому что женщина скорее всего захочет прекратить их, открыто выразив свое недовольство. Это может еще больше убедить мужчин с сексистскими взглядами в том, что женщины не заслуживают доверия.

Чтобы понять, как враждебный сексизм влияет на взаимоотношения, исследователи пригласили 1096 гетеросексуальных мужчин и женщин, состоящих в серьезных отношениях, участвовать в четырех экспериментах.

Психологи просили участников ответить на вопросы об их ежедневном взаимодействии со своими партнерами. Таким образом, ученые выясняли, насколько они удовлетворены и уверены в своих отношениях. Некоторые вопросы помогали выявить потенциально сексистские настроения, уровни агрессивного поведения и влияния на действия и мнения своих партнеров. В одном эксперименте пары рассказывали перед камерой об их самой серьезной ссоре.

Мужчины, которые проявляли более враждебные сексистские взгляды, чувствовали, что у них меньше влияния в отношениях. Эти мужчины вели себя более агрессивно по отношению к своим партнершам.

Данное исследование дает представление о том, почему мужчины и женщины ведут себя определенным образом, например, на рабочем месте.

Если психологам удастся помочь мужчинам, которые боятся, что они потеряют влияние на своих партнерш, справиться с этим страхом, тогда им удастся также уменьшить частоту проявлений агрессивного поведения и в конечном итоге предотвратить борьбу за влияние, которая ведет к гендерному неравенству.

Светлана Бодрик

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