Алкоголь и сигареты — двойной удар по мозгам

Среди множества прочих губительных последствий для здоровья, курение табака вызывает химические изменения организме, приводит к окислительному стрессу и воспалительным процессам в мозге. Злоупотребление алкоголем также может приводить к аналогичным последствиям. Как ни странно, лишь в очень немногих исследованиях изучалось совместное влияние курения и алкоголя на мозг. Недавно в издании ACS Chemical Neuroscience учёные сообщили о том, что совместное воздействие табака и алкоголя способно усиливать повреждения нервной системы в определённых областях мозга.

По данным Национального института изучения проблем алкоголизма, многие курильщики злоупотребляют алкоголем и наоборот. Поэтому изучение совместного воздействия этих двух факторов на центральную нервную систему может иметь важные последствия. Дело в том, что в предыдущих исследованиях роль курения и алкоголизма рассматривалась раздельно. Вот почему Алана Хансен со своими коллегами решила выяснить, как употребление алкоголя и курение совместно влияют на области мозга крыс, связанные с наркозависимостью.

Исследователи накачивали крыс алкоголем, окуривали табачным дымом, либо делали и то, и другое одновременно дважды в день на протяжении 28 дней, после чего сравнили мозги подопытных крыс с мозгами крыс из контрольной группы, ведших здоровый образ жизни. Они обнаружили, что совместный приём алкоголя и табака приводит к повышению уровня химически активных форм кислорода в гиппокампе, в сравнении со здоровыми крысами из контрольной группы или с крысами, которых окуривали только табачным дымом.

Во всех исследованных областях мозга сочетание алкоголя с курением приводило к повышению уровня активных форм кислорода в большей степени, чем курение и алкоголь по отдельности. И в стриатуме, и в лобной коре крыс, подвергавшихся обоим воздействиям, были выявлены более низкие уровни нейротрофического фактора мозга, фактора роста, который помогает существующим нейронам выживать и стимулирует рост новых.

Исследователи говорят, что из полученных результатов следует, что курящие алкоголики могут подвергаться дополнительному риску повреждения нервной системы.

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