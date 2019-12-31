Зимние шины

Прежде всего нужно разобраться с отличием зимней резины от летней. Помогут на специалисты проекта Шины и Диски. Зимнюю резину одевают на колесо при температуре от семи градусов по Цельсию и ниже. Кардинально разный состав резиновой смеси. В холодное время года обычная летняя покрышка становится очень твердой и далеко не эластичной, в отличие от зимней. Смесь разработана таким образом, что при низкой температуре она сохраняет все свои свойства и обеспечивает быстрое и эффективное торможение на любом виде зимних дорог: от мокрых и заснеженных до скользких заледеневших. Ещё есть некоторая разница в протекторе и наличии шипов. Рисунок протектора отличается более сильной плотностью нарезки, то есть повышенной ламелизацией. Все вышеперечисленные особенности помогают обеспечить лучшую маневренность и управляемость автомобиля на зимней дороге.

Покрышки, используемые в холодном сезоне, можно поделить на три вида:

Шипованная покрышка. Всесезонная покрышка. Ламелизированная покрышка.

1. Шипованная резина — это вид покрышек, которые оснащены специальными шипами, предназначенными для обледенелых трасс или дорог, покрытых заледенелым снегом. Шипы врезаются в лёд или снег и тем самым, обеспечивая ламелям сцепление с трассой. Это не даёт машине скользить и добавляет ей повышенные характеристики управляемости и торможения. Главным минусом такой резины это шум при езде и повышенный коэффициент износа. А также, этот вид запрещен в большинстве стран из-за быстро ухудшения состояния дорожного покрытия. В странах, где зима намного дольше и суровее их используют на постоянной основе.

2. Всесезонная резина проигрывает в основном всем нашим кандидатам. Она уступает в своих характеристиках летом летней, а зимой зимней. Несмотря на это, ее все равно используют в странах с примерно одинаковым климатом. Но также, этот вид резины уступает в длительности жизни сезонным покрышкам, но при этом вам не нужно будет переобувать машину в соответствии с сезоном и не нужно будет покупать сезонную резину, которая стоит дороже.

3. Ламелизированная резина, в отличие от шипованной не имеет шипов, но при этом у этого вида больше частота нарезки ламеля на протекторе. Этот тип резины увеличивает качество поведения авто на дороге за счёт того, что ламели защемляют дорожное покрытие и это наносит минимальный вред дороге. Наверное, это самый популярный тип покрышек в мире.

Подводя итоги — нужно сказать, что если зима в вашей стране суровая и долгая целесообразно будет взять шипованную резину. Но если климат более мягкий, то идеальным для вас вариантом станет ламелизированная резина.