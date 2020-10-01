ЖК «БестВей»: почему выгодна жилищная кооперация

Жилищный вопрос до сих пор остается актуальным для многих людей. Каждый мечтает о своем просторном доме, где есть место каждому члену большой семьи, или хотя бы о квартире. Комфорт и благополучие граждан зависят от уровня обеспеченности, чем он выше, тем больше семей будет создано и появится больше детей. Если значительная часть населения не будет обеспечена квадратными метрами, то это создаст дискомфорт не только им самим, но и представляет угрозу государству. Жилищный вопрос тесно связан с демографической обстановкой — задает направление социального развития страны. Если хочется жить в крупном городе, в комфортных условиях, иметь различные услуги в шаговой доступности, то будь готов заплатить несколько миллионов рублей за крошечную квартиру. Но в небольших городах и сёлах за эти же деньги можно купить дом с землей, но инфраструктуры и достойно оплачиваемой работы не найти.

Казалось бы, ипотечное кредитование делает недвижимость более доступной, но все меньше семей могут решить квартирный вопрос, почему? Главная причина — платежеспособность населения. Невысокие доходы россиян не позволяют использовать и обслуживать ипотеку, даже с привлечением средств государственной поддержки, например, материнского капитала. Значительная часть людей даже не обращается в отделение банка за ипотекой, а тем, кто подал заявку, приходит отказ банка.

Более приемлемое сочетание платежеспособности и покупки жилья — кооперация. Учитывая ее 150-летнюю историю это вовсе не новое явление. В СССР кооперация поддерживалась государством и была ему подконтрольна, а во многих странах Европы и на сегодняшний день такой алгоритм приобретения жилплощади является основным, а ипотека — второстепенным. Сегодня в Германии практически каждый 4 житель — член кооператива. Жива ли в нашей стране кооперация или ипотека наш единственный шанс приобрести жилье?

Рассмотрим кооператив как объединение граждан для решения определенной цели — покупки жилья. На сегодняшний день в России есть только один кооператив, который дал людям возможность не обслуживать рублем ипотечное кредитование — Жилищный Кооператив «БестВей». Основан в 2014 году доктором экономических наук Романом Василенко, является некоммерческой организацией и не имеет поддержки со стороны государства.

Как же это работает сегодня? Давайте разбираться.

Вы добровольно становитесь членом ЖК «БестВей», оплачивая вступительный взнос. И сразу же доступны две стратегии: копить на первоначальный взнос или внести его сразу. Сам пайщик вносит не менее 35% от стоимости недвижимостиn, и на момент приобретения жилья ЖК «БестВей» добавляет недостающую сумму под 0% годовых на 10 лет. Вы можете выбрать квартиру мечты в любом городе, кооператив не указывает, какие объекты приобретать, а действует исключительно в интересах пайщика, выбор за вами. Где ещё вы можете найти такие условия? Нигде, этот кооператив уникален, аналогов в мире нет.

Денежные потоки в кооперативе строго разделены: для покупки жилья используется счет в Сбербанке, списание денег на иные цели с него невозможно. Для прочих расходов кооператива существует отдельный целевой счет в другом банке-партнере. Основная статья расхода целевого счета — юридическое сопровождение сделок купли-продажи. На каждый объект недвижимости необходимо собрать пакет документов для тщательной проверки юристами и независимым оценщиками. Весьма ответственная работе, ведь до полного расчёта квартира будет числиться как собственность ЖК «БестВей» и всех его пайщиков. Справедливо заметить, что есть регионы, в которых кооперативы освобождены от налоговой нагрузки.

Давайте перейдем к личному кабинету пайщика: простое оформление, интуитивно понятна навигация, от работы ничего не отвлекает. Для удобства есть текстовые шпаргалки для самостоятельной сверки своих действий. С их помощью можно проконтролировать, верно ли собран пакет документов для отправки в офис ЖК «БестВей», загружены ли необходимые заявления для верификации, каким образом можно воспользоваться материнским капиталом, какие данные и в какой форме необходимо предоставить юристам. Если не получается разобраться самостоятельно, можно создать электронное обращение в офис в любое время.

До сделки купли-продажи у пайщиков есть график платежей, примерно одинаковый для всех, после — корректируется индивидуально в зависимости от того, какая сумма была добавлена из паевого фонда для покупки жилья. Стоит отметить, что нет пеней и штрафов за просроченные платежи, но это не значит что, нарушая договоренности, все равно получишь квартиру — невнесение обязательных платежей грозит исключением из членов кооператива. Для удобства в кооперативе есть опция отсрочки платежей на 3 месяца. В случае плачевного финансового положения все паевые взносы будут возвращены по заявлению пайщика, а приобретенная квартира — реализована, что возместит убытки кооператива.

Зарегистрироваться в квартире может только пайщик и члены его семьи, а после выплаты пая недвижимость переоформляется в собственность определенного человека согласно действующему законодательству. Руководством предусмотрена возможность беспрепятственной досрочной выплаты пая.

Давайте подытожим, в чем же преимущества:

такой способ покупки обходится дешевле ипотеки; гарантирован возврат паевых средств; защита пайщиков уставными документами кооператива и законодательством; освобождение от налогов в некоторых регионах; нет обязательного страхования жизни и имущества; отсутствие справок о доходах.

За 6 лет работы более 1200 объектов уже приобретено и более 200 находятся на этапе проверки и оценки. Несмотря на короткий срок работы кооператива уже более 50 пайщиков рассчитались за жилье досрочно.

Надеемся, что в скором времени фокус жилищного вопроса с ипотечного кредитования сместится, изменится законодательная база в пользу кооперации, появится возможность государственной поддержки и в нашей стране появится большее количество кооперативов, а значит вырастет количество счастливых семей.