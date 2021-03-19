Жизнь – не пикничок на травке: 16 жизненных советов Хелен Филдинг

Коротко, живо и без розовый соплей.

Цикл историй о Бриджит Джонс принес писательнице Хелен Филдинг всемирную славу. Хотя изначально никто и предположить не мог, что ее авторская колонка в газете The Independent может перерасти в нечто большее…

Советы, представленные ниже, принадлежат другой героине Хелен Филдинг – не менее запоминающейся Оливии Джоулз («Оливия Джоулз, или Пылкое воображение»). Коротко, жизненно и без розовый соплей:

Не психуй. Только без паники. Затормози, подыши, подумай. Никому до тебя нет дела. Все заняты собой, точно так же, как и ты. Никогда не стригись и не крась волосы перед важным событием. Не бывает так, чтобы что-то было настолько хреново или настолько замечательно, как кажется на первый взгляд. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой (например, не убей). Лучше купить одну классную дорогую вещь, чем несколько дешевых, но так себе. На самом деле важных вещей в жизни очень мало. Прежде чем убиваться, спроси себя: «Это действительно так важно или мне только кажется?» Ключ к победе – умение пережить поражение и двигаться дальше. Будь честным и добрым. Покупай только те вещи, от которых хочется встать и немножко потанцевать. Доверяй инстинктам, а не своему пылкому воображению. Если кажется, что произошла катастрофа, проверь, – а катастрофа ли это?

Как проверить:

а) скажи себе: ну и хрен с ним!

б) найди хорошую сторону всего этого дела.

Если нет – тогда найди смешную. Если не получается – возможно, это действительно катастрофа.

Тогда смотри пункты 1 и 5.

Жизнь – не пикничок на травке. Не жди, что все будет справедливо и замечательно. Иногда приходится прогнуться. Не надо ни о чем сожалеть. Помни: с учетом свойств твоей личности и состояния мира на тот момент, ты не могла поступить иначе. Единственное, что ты можешь изменить, – это настоящее, поэтому учись на своих ошибках. Если начнешь о чем-то жалеть, думать, что «надо было мне сделать так-то», всегда добавляй: «но, может, тогда меня сбил бы грузовик или разнесла бы в клочья японская торпеда».

Источник