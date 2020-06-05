Запах женщины: как мы находим друг друга с помощью обоняния

Европейцы считают запах духов «Шанель» приятным, а папуасы Новой Гвинеи терпеть его не могут, зато обожают аромат свиного жира. Почему разные культуры оценивают запах по-своему, какую роль в нашей жизни играют ароматы, как мы выбираем партнера, опираясь на собственный нюх, и почему супружеским парам не стоит спать под одним одеялом? Об этом – в нашем материале.

Мир запахов

Многие животные оценивают друг друга не по внешним данным, а по запаху. Посмотрите на вашу собаку, которая «читает» метки других собак во дворе. При помощи одного только нюха она может понять, что в доме появился новый кобель, а у соседской суки началась течка.

Удивительно, но даже красавицы-бабочки распознают друг друга прежде всего по аромату. Самцу не важна пестрая внешность прекрасной чешуекрылой: главное – ее запах. Не способны опознавать другу друга внешне и рыбы, но они узнают представителей своего вида при помощи обоняния. И, кстати, хищников тоже. Те же самые механизмы применяют и другие животные.

Известный антрополог Марина Бутовская в своей книге «Язык тела: природа и культура» рассказывает об интересном опыте, который был осуществлен в Кувейте в 1995 году: «Правительство этой страны импортировало из Швеции волчью мочу. Этой мочой обрабатывались автотрассы и городские улицы, чтобы заставить верблюдов держаться подальше. Эксперимент вполне удался: запах волчьей мочи оказывал на верблюдов отпугивающее действие, и количество аварий на дорогах от столкновения автомобилей с верблюдами резко уменьшилось».

Феромоны бывают разными. Половые аттрактанты отвечают за влечение к противоположному полу. Одмихнионы – метки, при помощи которых животное находит дорогу к дому или добыче, ими же звери помечают свою территорию (с их помощью, к примеру, «умные» муравьи сообщают сородичам не только о том, что неподалеку находится мертвая гусеница, но и том, как до нее дойти). Торибоны выделяются в случае опасности и свидетельствуют о страхе и тревоге. С их помощью родственники пострадавшего животного узнают об опасности, которую может таить место, где на него напали. Лихневмоны маскируют зверей под другой вид (помогают спастись от хищников). Этофионы – феромоны поведения, с их помощью можно подавать различные сигналы другим особям.

Для огромного числа животных окружающий мир – мир запахов. Мы же привыкли считать, что нюх имеет для нас весьма опосредованное значение. С одной стороны, в этом есть доля правды. Многие приматы тоже воспринимают мир прежде всего на запах. Это так называемые стрепсириновые (галаго, сифаки, лори, лемуры, руконожки и так далее).

Мы же – наравне с игрунками, макаками, шимпанзе или гориллами – принадлежим к подотряду гаплориновых, для которых наибольшую роль играют зрительные образы и звук. Обонятельные доли нашего мозга маленькие, да и носовые раковины развиты слабо. Но это еще не означает, что мы не пользуемся своим носом. Пользуемся – и еще как. Просто информация, которую мы считываем по запаху, остается за пределами нашего сознания, поэтому мы не привыкли думать о сколько-нибудь серьезной роли обоняния в нашей жизни. Но наука доказывает обратное.

Феромоны и все-все-все

Ученые считают, что люди имеют даже более тонкое обоняние, чем обезьяны. Это объясняется тем, что у человека когнитивные способности развиты больше. Наш мозг способен извлечь из окружающих его ароматов больше информации, чем мозг других приматов.

Приятный запах пищи способен не только возбудить аппетит, но и играет огромную роль в самом процессе ее принятия. Люди с нарушенным обонянием, как известно, почти не ощущают вкуса еды. Но самую важную роль в нашем познании мира играет запах потенциальных половых партнеров. При этом мы вдыхаем не только парфюм другого человека – в первую очередь нас интересует аромат его тела. Более того, нам просто необходимо вдыхать натуральный запах другого (даже если мы этого не осознаем), хотя наша культура и старается его замаскировать. Впрочем, запах духов нам тоже приятен, поэтому мы склонны обращать на него внимание – в противном случае парфюмерные корпорации просто разорились бы, а девушки не обливали себя духами столь обильно.

Многочисленные исследования показывают, что мужской феромон, повышающий привлекательность в глазах женщин, – андростенол, а вот андростенон, напротив, рождает отталкивающее впечатление. И то и другое вещество содержится в естественных выделениях мужчин.

Запах нашего тела – прежде всего запах пота, хотя большую роль играют и половые выделения. У каждого человека свой уникальный аромат: он состоит из определенной комбинации валериановой, капроновой, каприловой, масляной и других кислот. Он зависит от генов, а определяет его химическая структура феромонов – веществ, которые выделяют железы внешней секреции. При помощи феромонов мы, как и другие живые существа, на химическом уровне общаемся между собой.

Не спите под одним одеялом

Несмотря на то что многие из нас едва ли задумываются о роли запаха в процессе выбора полового партнера, ученые полагают, что он не просто важен, а возможно, даже играет одну из главных ролей в сексуальной привлекательности как мужчин, так и женщин. Вы никогда не задумывались, почему люди, обладающие вполне себе тусклой внешностью, иногда пользуются большим успехом у противоположного пола? Немаловажную роль здесь, конечно, могут играть внутреннее обаяние и многие другие поведенческие характеристики. Но не исключен и фактор запаха.

Одним из объяснений, почему женатые пары утрачивают друг к другу сексуальный интерес, среди прочего считается то, что они… спят под одним одеялом. Доказано, что в этом случае у людей возникает утомление определенных зон мозга, которые связаны с половым влечением, – из-за высокой концентрации половых аттрактантов, которая образуется под одеялом.

«Американский писатель Герберт Уэллс обладал весьма заурядной внешностью. И тем не менее, будучи еще никому не известным, он пользовался огромной популярностью у женщин. Один его коллега долго не мог понять, в чем секрет этого успеха. Однажды, не выдержав, он спросил влюбленную в Уэллса даму, что она в нем нашла. Та закрыла глаза и блаженно ответила: «Он же пахнет медом»», – приводит пример в своей книге «В мире запахов и звуков» доктор медицинских наук Сергей Рязанцев.

Еще об одном случае, связанном с известным персонажем, рассказывает Марина Бутовская. «По историческим сведениям, Наполеон предпочитал всем запахам духов запах тела. Именно запах тела действовал на него особенно возбуждающе. Возвращаясь из очередного похода, он посылал Жозефине письмо с нарочным: «Еду – прекращай мыться»», – пишет она.

Ученые выяснили, что люди, перенесшие пластические операции в области вомероназального органа (он находится рядом с кончиком носа, на перегородке), нередко утрачивают половое влечение. У ряда мужчин в таких случаях развивается импотенция. Сергей Рязанцев описывает случай, когда он наблюдал пациентку, которая полностью потеряла интерес к противоположному полу, утратив способность к обонянию.

Я узнаю тебя из тысячи

Исследования показывают, что мы оцениваем полового партнера как более привлекательного, если нам нравится его запах. Марина Бутовская говорит, что такая особенность может быть нужна для того, чтобы «считывать» набор генов потенциального партнера и, таким образом, избежать инбридинга. На сознательном уровне мы зачастую выбираем вторую половину по принципу схожести – например, по уровню интеллекта, образования или роста. Все обстоит с точностью до наоборот, когда в дело вступает наш нос: все происходит исключительно по признаку различия. Разумеется, в этом наисложнейшем процессе участвует не только наше обоняние, но и зрение, и слух. Но и запах, как ни удивительно, играет далеко не последнюю роль, а возможно, одну из первых.

«Привлекательность мужчин по запаху меняется в зависимости от менструального цикла женщин, – пишет Бутовская. – В период максимальной рецептивности сексуальность запаха мужчины положительно коррелирует с привлекательностью его лица и отрицательно связана с асимметрией тела (по трем признакам: высота и ширина уха, ширина стопы). Это означает, что женщины в период максимальной вероятности зачатия предпочитают запах мужчин, обладающих наибольшей внешней привлекательностью и симметричностью. Напротив, в фазе минимальной рецептивности мужчины с наиболее привлекательной внешностью пахнут для женщин наименее сексуально».

Ученые показали, что женщины обладают большей обонятельной восприимчивостью по сравнению с мужчинами, поэтому запах для них играет значительную роль. Отдельные представители прекрасной половины человечества, как показывают некоторые исследования, способны выбирать партнера главным образом по аромату, тогда как для мужчин основную роль играет все-таки внешность дамы.

Хотя ее запах также может оказывать большое влияние на мужчину. Доказано, к примеру, что женщины, находящиеся в овуляционной фазе менструального цикла, более притягательны для мужчин. Дело в том, что на пике овуляции женский организм выделяет максимальное число копулинов – женских феромонов, повышающих привлекательность. Вомероназальный орган последних «считывает» информацию о количестве копулинов, хотя происходит это абсолютно бессознательно.

Свой-чужой запах

Наш нюх нужен нам не только для выбора любимого человека, но и вообще для общения (например, люди способны считывать «запах страха» у собеседника), а еще для идентификации «своих» и «чужих». Ученые установили, что мы в принципе способны различать друг друга по запаху. Причем не только взрослые, но и грудные младенцы. Показано, что мать и ребенок могут узнавать друг друга по запаху уже с первых дней после рождения. К трем-шести годам дети способны идентифицировать по запаху своих братьев и сестер, а взрослые – половых партнеров.

И да, не стоит думать, что аромат новомодных духов, приятный в одной культуре, будет также приятен в другой. Подобно канонам красоты, у разных этносов отличаются и «каноны» приятности запаха. Духи «Шанель», которыми пользуются европейцы, отталкивают представителей традиционных культур. Например, жителей Новой Гвинеи. Зато они любят запах свиного жира, так как лучшим кушаньем считают именно свинину. Русские не любят аромат жареной селедки, а вот вьетнамцы его обожают, так как этот ингредиент – важная составляющая их национального блюда.

В западной культуре запах пота считается неприятным и отталкивающим, а в тех же традиционных обществах – наоборот. Люди стремятся не только продемонстрировать свой естественный аромат, но хотят буквально «поделиться» им с ближним. «У гиджингали – одного из австралийских племен Арнемленда (полуостров на севере Австралии. – Прим. авт.) – мужчина, прощаясь с другим мужчиной, потирает руками у себя подмышками, а вслед за этим натирает запахом своего пота бока друга. В процессе трансового танца у бушменов танцующие переносят свой пот из подмышечной области и с лица на больного», – пишет Марина Бутовская.

Вопреки распространенному стереотипу, женщины потеют больше мужчин. Первые за свою жизнь выделяют в среднем 20 тысяч литров пота, вторые – 18 тысяч. Самый главный источник запаха тела человека – подмышечные впадины.

Но даже у некоторых европейских народов до сих пор сохраняются архаичные традиции, схожие с теми, что есть у примитивных народов. Так, в некоторых районах Австрии и Средиземноморья молодые парни во время танца проводят носовым платком у себя подмышками, а потом размахивают им перед лицами девушек. Не исключено, что такой ритуал у этих народностей играет решающую роль в создании новых ячеек общества. Мир запахов управляет нами в куда большей степени, чем мы думаем.

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