Заказать шипованные зимние шины Continental ContiIceContact 2 с официальной гарантией от производителя и доставкой по Киеву

Авторезина Continental ContiIceContact 2 – это шипованная модель с улучшенной конструкцией, которая производится в Германии. Она предназначена для установки на легковые автомобили независимо от размера и типа кузова, рассчитана на эксплуатацию в зимний сезон. Производитель взял за основу лучшие наработки прошлых лет и дополнил рядом новых технологий, благодаря чему получилась устойчивая к износу, экономичная и комфортная в использовании шина. Купить эту модель можно в нашем магазине с доставкой в любой район Киева и другие города страны.

Инновационные решения

Зимние шины Continental ContiIceContact 2 оснащены системой шипов Kristal Stud, благодаря чему покрышка не вредит дорожному покрытию, при этом обеспечивает улучшенную управляемость. По заявлению производителя, технология позволяет сократить тормозной путь автомобиля до 10% по сравнению с классической шиповкой. Твердосплавная конструкция шипов и их увеличенное количество стабилизируют положение машины на льду и помогают справиться со снежными заносами. Каждый шип зафиксирован с помощью фирменного состава, поэтому уровень допустимой нагрузки возрос до 50 кг.

При производстве этой шины изготовитель использовал модернизированную резиновую смесь, в состав которой вошло больше дюжины новых компонентов. Полимерные соединения позволили повысить уровень гибкости и эластичности, усовершенствовать показатели износостойкости, устойчивости к морозам, сделали покрышки более прочными.

Особого внимания заслуживает протектор: резина имеет рисунок с множеством мини-кармашков около шипов, которые служат для измельчения льда и выведения крошки из пятна контакта. Комбинация нескольких форм ламелей дополнительно улучшает устойчивость машины.

Плюсы модели

Резина Continental ContiIceContact 2 обладает следующими преимуществами по сравнению с аналогами:

Стабильное сцепление с дорожным полотном, в том числе покрытым толстой коркой льда или занесенным снегом.

Защита шипов от их деформации и выпадения благодаря улучшенному клеевому веществу.

Предохранение металлических элементов от налипания льда и снега.

Стойкость к растрескиванию, затвердеванию при пониженном температурном режиме.

Асимметричный протектор с широким пятном контакта обеспечивает максимальную курсовую устойчивость, помогает улучшить управляемость машиной даже на сложных трассах.

Долгий срок службы.

Если вы планируете купить зимние шины этой модели, обратите внимание на наш каталог. У нас представлены все типоразмеры этой покрышки, которые постоянно в наличии на фирменном складе.

На товар распространяется официальная гарантия, есть возможность самовывоза и доставки по городу, принимаются все формы оплаты. Чтобы сделать покупку, оформите заявку на странице или наберите наш номер: мы оперативно обработаем ваш заказ.