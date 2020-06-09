Заказать шипованные зимние шины Continental ContiIceContact 2 с официальной гарантией от производителя и доставкой по Киеву

Авторезина Continental ContiIceContact 2 – это шипованная модель с улучшенной конструкцией, которая производится в Германии. Она предназначена для установки на легковые автомобили независимо от размера и типа кузова, рассчитана на эксплуатацию в зимний сезон. Производитель взял за основу лучшие наработки прошлых лет и дополнил рядом новых технологий, благодаря чему получилась устойчивая к износу, экономичная и комфортная в использовании шина. Купить эту модель можно в нашем магазине с доставкой в любой район Киева и другие города страны.

Инновационные решения

Зимние шины Continental ContiIceContact 2 оснащены системой шипов Kristal Stud, благодаря чему покрышка не вредит дорожному покрытию, при этом обеспечивает улучшенную управляемость. По заявлению производителя, технология позволяет сократить тормозной путь автомобиля до 10% по сравнению с классической шиповкой. Твердосплавная конструкция шипов и их увеличенное количество стабилизируют положение машины на льду и помогают справиться со снежными заносами. Каждый шип зафиксирован с помощью фирменного состава, поэтому уровень допустимой нагрузки возрос до 50 кг.

При производстве этой шины изготовитель использовал модернизированную резиновую смесь, в состав которой вошло больше дюжины новых компонентов. Полимерные соединения позволили повысить уровень гибкости и эластичности, усовершенствовать показатели износостойкости, устойчивости к морозам, сделали покрышки более прочными.

Особого внимания заслуживает протектор: резина имеет рисунок с множеством мини-кармашков около шипов, которые служат для измельчения льда и выведения крошки из пятна контакта. Комбинация нескольких форм ламелей дополнительно улучшает устойчивость машины.

Плюсы модели

Резина Continental ContiIceContact 2 обладает следующими преимуществами по сравнению с аналогами:

  • Стабильное сцепление с дорожным полотном, в том числе покрытым толстой коркой льда или занесенным снегом.
  • Защита шипов от их деформации и выпадения благодаря улучшенному клеевому веществу.
  • Предохранение металлических элементов от налипания льда и снега.
  • Стойкость к растрескиванию, затвердеванию при пониженном температурном режиме.
  • Асимметричный протектор с широким пятном контакта обеспечивает максимальную курсовую устойчивость, помогает улучшить управляемость машиной даже на сложных трассах.
  • Долгий срок службы.

Если вы планируете купить зимние шины этой модели, обратите внимание на наш каталог. У нас представлены все типоразмеры этой покрышки, которые постоянно в наличии на фирменном складе.

На товар распространяется официальная гарантия, есть возможность самовывоза и доставки по городу, принимаются все формы оплаты. Чтобы сделать покупку, оформите заявку на странице или наберите наш номер: мы оперативно обработаем ваш заказ.

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