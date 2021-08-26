Займы под ПТС – особенности кредитования

Залоговый кредит, подразумевающий наличие у получателя займа некоего дорогостоящего обеспечения, которое могло бы выступить своеобразной страховкой от невыплаты долга, всегда выдается под более выгодный процент, чем, например, обычный «быстрый» кредит от МФО. Кроме этого при наличии залога можно брать деньги на пару месяцев, тогда как микрофинансовые организации редко дают займы на срок более 30 дней. Какие еще особенности имеет кредитование под ПТС?

Очень многие ошибочно ставят знак равенства между кредитом, выдаваемым под паспорт транспортного средства, и сдачей автомобиля в ломбард. В действительности, речь идет о разных кредитных продуктах, поскольку в первом случае в залог оставляется именно документ, но не машина. Следовательно, кредитополучатель сохраняет возможность пользоваться своим автомобилем, хотя и получает ограничения на любые действия с ним: продажу, сдачу в аренду и т. д.

Еще одним важным нюансом получения займа под ПТС являются предельно лояльные требования к будущему должнику. Кредитора не будут интересовать ни кредитная история клиента, ни его платежеспособность, ни статус или место работы. Все потому, что сумма кредита всегда меньше стоимости предлагаемого в качестве залога через ПТС автомобиля, что практически нивелирует риски компании понести финансовые потери.

Где под птс можно взять займ? Как правило, такой вид кредитования предлагают организации, имеющие большую юридическую практику по взаимодействию с должниками и налаженную схему работы по реализации залоговых автомобилей. По этой причине просто прийти в банк и получить кредит под паспорт транспортного средства не получится, равно как и рассчитывать на возможность предоставления такого залога в обычной МФО. При желании взять кредит под ПТС необходимо найти компанию, которая специализируется на выдаче подобных займов.

Важным преимуществом кредитования такого вида можно считать прямую зависимость размера выдаваемого кредита от текущей рыночной стоимости авто. Это позволяет при наличии дорогостоящей машины брать в долг достаточно крупные суммы, к тому же в качестве конечного залогового имущества могут выступить не только личные гражданские автомобили, но и принадлежащая юридическим лицам спецтехника, автобусы, грузовики и т. п. Причем, как и проверенные микрозаймы онлайн на карту от МФО, кредит под ПТС можно оформить в минимальные сроки и получить деньги на счет, открытый в любом банке.