Займ под залог ПТС: в чем преимущества и особенности

Сегодня любой человек может столкнуться с проблемами в финансовой сфере жизни, что предполагает затруднительное положение, необходимость просить помощь у знакомых и близких или использовать крайние меры – брать кредит в банке. Любой вариант является по-своему неудобным, так как мало кто хочет одалживать деньги у друзей, а оформление кредита в банковских учреждениях занимает большое количество времени, требует подготовки множества документов и часто приносит сложности в дальнейшем, вынуждая выплачивать огромные проценты. Поэтому современные люди активно ищут удобную альтернативу, которой в настоящее время является автоломбард под залог птс, отличающийся оперативностью оформления заявки, а также минимальной процентной ставкой, комфортом сотрудничества, выгодными условиями кредитования.

Как оформить займ под ПТС

Получить ссуду под залог принимают решение многие люди. Оформить такой кредит можно в надежной компании. Например, Городской ломбард в Туле предлагает оптимальные условия сотрудничества. Заключение сделки предоставляет каждому клиенту возможность решить финансовые вопросы. На официальном сайте организации не составит труда оформить заявку для получения кредита.

Достаточно позвонить в компанию или заполнить бланк в онлайн-режиме на интернет-странице, что требует указания таких данных:

адрес;

имя, отчество, фамилия;

телефон и электронная почта для связи;

нужная сумма денег;

марка и модель транспортного средства.

После этого можно отправлять заявку и связываться с сотрудниками для получения желаемой услуги.

Преимущества данного вида займа

Среди разных услуг кредит под ПТС крайне актуален по той причине, что имеет множество достоинств по сравнению, например, с займом под залог автомобиля. Это включает в себя ряд таких факторов:

минимальный набор документов: паспорт РФ, действующий ПТС, свидетельство о регистрации машины;

грамотное оформление всех бумаг;

максимальная сумма залога 1 000 000 рублей;

машина остается у владельца;

комфортные сроки кредита: 12/36 мес, можно отдавать заемные средства досрочно;

отсутствие комиссии;

сотрудники ломбарда не держат под контролем клиентов.

Почему можно получить отказ в займе под ПТС

Вместе с тем каждому клиенту следует подготовить документацию, чтобы не получить отказ в предоставлении кредитных средств. Для этого важно не иметь других кредитов на автомобиль. Также машина не может находиться под арестом. При соблюдении определенных условий каждый может быть уверено и получении нужно суммы и быть уверенным в надежности, законности и безопасности всех сделок с Городским ломбардом. Вы сможете на выгодных условиях взять ссуду под залог своего ПТС, в дальнейшем продолжая пользоваться автомобилем и с комфортом выплачивая кредит, взятый под минимальный процент. Так что на данный момент эта услуга сегодня предельно актуальна и доступна, так как выигрывает по сравнению с залогом автомобиля и другими вариантами кредитования.