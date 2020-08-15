Забыли летом куриные потрошки?! Напомню!

Забытые летом куриные потрошкА… бодро петушатся в сочетании с пьемонтской кисло- сладкой овощной закуской Джардиньера (Giardiniera).

Сочетание печени со сладко -кислыми оттенками овощей и фруктов уже обсуждалось несчеткое количество раз, поэтому я с легким сердцем взялась за рецепт куриных потрошков с джардиньерой.

И не ошиблась: рецепт понравился простотой исполнения, доступностью ингредиентов и оригинальным вкусом, очень летним в итоге.

Для справки: джардиньера- это пьемонская овощная закуска или гарнир из отваренных в воде с уксусом овощей. Обычно в состав входят лук, морковь, цветная капуста, перцы, огурцы и черешковый сельдерей в разных соотношениях.

Куриные потрошки с кисло-сладкой джардиньерой/ Fegatini di pollo con Giardiniera

Ингредиенты :300 г куриных печенок и сердечек, 300 г болгарских перчев, 300 г цуккини, 100 г красного лука или черешкового сельдерея, 60 г сливочного масла, 60 г сахара, яблочный уксус, соль, перец, веточка розмарина

Овощи порезать крупной соломкой и начать обжаривать поочередно в половине дозы сливочного масла: сначала лук или сельдерей, потом перцы и последними цуккини, посыпая каждый раз дозу овощей сахаром.

Практически готовые овощи заправить яблочным уксусом в дозе, согласно собственного вкуса, и посолить.

Когда овощи готовы, в другой сковороде быстро обжарить на второй дозе сливочного масла порезанные тонко куриные печенки и сердечки, посолив и заправив мелко рубленным розмарином.

Потрошки переложить в сковороду к овощам, перемешать, дать чуть настояться и подавать.

Мои замечания

Не бояться заправлять овощи сахаром, который вместе со сливочным маслом глазурирует кусочки овощей, а потом и потрошки.

В сочетании с яблочным уксусом, фактически, довольно слабым (5 %), сладковатый вкус блюда получается очень приятным, в который легко вписывается мясной от потрошков.

Объем уксуса нужно регулировать самостоятельно. При желании его можно заменить белым столовым вином, но вкус, на мой взгляд, получается гораздо примитивнее.

Елена Пратина

Источник