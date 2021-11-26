Юридические тонкости, которые нужно учитывать приобретая франшизу

Франчайзинг — это достаточно популярный инструмент создания и ведения бизнеса в России. Приобретателя франшизы обучают ведению бизнеса и помогают в запуске и настройке, например, предоставить стартовое оборудование или подобрать помещение. И очень часто приобретателю франшизы дают контакты поставщиков, у которых можно купить сырьё дешевле и качественнее.

Для приобретателя франшизы всё это кажется очень заманчивым. Многие думают, что вот я сейчас куплю франшизу и деньги польются ко мне рекой. Не польются! Любая франшиза подразумевает активное ведение бизнеса. Если не будете развивать тот бизнес, который купили по франшизе, то вы просто-напросто «утоните».

Кроме того, на рынке российских франшиз сегодня огромное количество дилетантов и мошенников, делающие деньги из воздуха, который они упаковывают и преподносят вам как франшизу. Но об этих очевидных вещах рассказывать не будем, мы сконцентрируемся на юридических аспектах приобретения франшизы.

Что такое франшиза с правовой точки зрения?

Это совокупность интеллектуальных прав, связанные с конкретным бизнесом, и которые предоставляются вам за плату. Что это за интеллектуальные права? Прежде всего это товарный знак и, так называемые НОУ-ХАУ (секреты производства). Товарный знак — это логотип, бренд или название какого-то бизнеса, который официально зарегистрирован.

В России регистрация товарных знаков занимается Роспатент, но помимо этого есть ещё и международная регистрация товарных знаков. Иными словами, бизнесмен, развивая конкретный проект (бизнес), вкладывая в него деньги, разработал также определённый бренд. Он этот бренд зарегистрировал. И теперь готов предоставить его в рамках франшизы вам за деньги, чтобы вы заплатив этому бизнесмену, также пользовались репутацией уже раскрученного бренда.

Следующий важный элемент франшизы — это НОУ-ХАУ (секреты производства). По сути это внутренняя схема ведения бизнеса, т.е. схема продвижения какого-то продукта, схема извлечения прибыли, организация кадровой политики, логистики и т.д. В общем всё то, что наработал конкретный бизнесмен пока развивал свой бренд. Такая информация является конфиденциальной. В публичных источниках вы эту информацию не найдёте, в полной мере точно. И тот же бизнесмен готов с вами в рамках франшизы этой всей информацией поделиться.

Как правило, товарный знак и НОУ-ХАУ это костяк любой франшизы. Но бывают и такие ситуации, когда вам просто предоставляют право пользования товарным знаком и дополнительно оказывают услуги по обучению бизнесу, т.е. без НОУ-ХАУ. Такая ситуация тоже возможна. Более того, бизнесмен (правообладатель) в рамках договора франчайзинга (договора приобретения франшизы) может взять на себя и другие обязательства. Но основа — это передать права на товарный знак и обучить ведению бизнеса.

Соответственно, всё это не бесплатно. И когда приобретаете франшизу, вы можете столкнуться со следующими расходами.

Первая разновидность платежей по договору франчайзинга — это паушальный взнос. Это фиксированный платёж, который вносится вами в самом начале вашего сотрудничества с бизнесменом. Скажем, 300 тысяч или 2 млн. рублей. Суммы бывают разные. Как правило, паушальный взнос идёт в счёт оплаты товарного знака и НОУ-ХАУ. Но бывают также ситуации, когда паушальный взнос покрывает дополнительные услуги и товары, которые предоставляет вам бизнесмен. К примеру, услуги по обучению или предоставление стартового оборудования, или предоставление контактов поставщиков и т.д. Но чаще всего паушальный взнос оплачивается отдельно, а дополнительные услуги и товары отдельно. То есть, здесь нужно смотреть конкретный договор.

Следующая возможная разновидность платежей по договору франчайзинга — это плата за дополнительные услуги и товары, которые вам предоставляет бизнесмен (правообладатель).

Третья разновидность платежей, которые есть практически всегда — это роялти. Если роялти у вас в договоре нет, то это повод тысячу раз задуматься, прежде чем купить конкретную франшизу. Роялти — это определенный процент (ежемесячный или ежеквартальный) от выручки ведения бизнеса, как правило, 7-10%. Можно поставить также роялти в зависимость не от выручки, а от прибыли. Но в этом случае правообладателю будет сложнее считать те суммы, которые вы ему должны. Потому что проще посмотреть какая сумма упала на счёт за определённый период, чем вычитывать расходы из доходов.

Роялти также может быть и фиксированным, например, 100 тыс. рублей в месяц или 300 тыс. рублей в квартал. Это опять же повод задуматься над приобретением франшизы. Потому что правообладатель не хочет ставить в зависимость свою оплату от результата вашего бизнеса.

Здесь также возникает вопрос. Что будет, если я вдруг не заплачу роялти? С паушальным взносом понятно. Если не сделаете предварительный паушальный взнос, то с вами просто никто не будет работать. Вам не дадут товарный знак, НОУ-ХАУ, вас не обучат и с вами, в принципе разговаривать даже не будут. С роялти немножко другая ситуация. Потому что роялти платятся уже в течение действия договора по определённым периодам. Так вот если не заплатите роялти, то правообладатель просто-напросто расторгнет с вами договор. И вы потеряете права на товарный знак и НОУ-ХАУ.

Дело в том, что любая франшиза (договор франчайзинга) основан на заключении лицензионного соглашения (договоре). Что это значит? Это значит, что товарный знак и НОУ-ХАУ вам не продают навсегда. Вам дают ими попользоваться на время. Как правило, на время пока вы платите франшизу. Соответственно, если не заплатите, то ваше время пользования товарным знаком закончится. Потому что правообладатель расторгнет с вами лицензионный договор.

Следующий расход, с которым вы практически 100% столкнётесь — это инвестиции необходимые для запуска и ведения бизнеса. Это расходы на приобретение или аренду помещения, а также на его ремонт. В ряде случаев на закупку оборудования, сырья, на организацию логистики, эквайринг и прочее. Вы не должны забывать, что франшиза это такой же бизнес. Все расходы, которые есть в обычном бизнесе, они остаются. Просто вам не нужно заново раскручивать конкретный бренд и наступать на все те грабли, на которые уже наступили за вас.

Теперь перейдём к самой содержательной и уникальной части статьи. Дадим вам семь советов по приобретению франшизы.

Первый совет. Вы должны максимально внимательно читать предоставленный вам договор и сопоставлять его с коммерческим предложением и тем, что размещено на сайте.

Это общий достаточно очевидный совет, но не все почему-то ему следуют. Особенно начинающие предприниматели зачастую ослеплены теми схемами, которые уже размещены на сайте. Вам кажется, что всё очень выгодно, просто и понятно. Вы должны для себя уяснить, что вся информация размещённая в коммерческих предложениях на сайте — это всё «филькина грамота».

Единственное, что фиксирует взаимные обязательства между вами (прежде всего обязательства бизнесмена) — это договор. Да, он может быть большим (на 200-300 страниц), но этот документ обязательно нужно читать и сопоставлять с тем, что вам уже предложили. Более того, договор нужно не просто читать, нужно фиксировать важные положения из него (выписывать, если угодно) и соблюдать в течение действия всего договора.

Смотреть, конечно, надо договор целиком, но в первую очередь посмотрите на условие о предмете договора, объёме предоставляемых прав, о сроке действия договора, условиях расторжения договора и условия об ответственности.

Второй совет. Учитывайте, что в подавляющем большинстве случаев вам никто не даст гарантии окупаемости франшизы.

Если такие гарантии в договоре есть, то это лишний повод задуматься о добросовестности правообладателя. Проверьте отзывы об этом правообладателе. Пообщайтесь с теми, кто эту франшизу у правообладателя купил. Дело в том, что гарантия окупаемости это крайне невыгодное условие для бизнесмена. Почему? Потому что когда он вам предоставляет интеллектуальную собственность (франшизу), то дальнейшее ведение бизнеса от него непосредственно не зависит. И, соответственно, окупаемость бизнеса также от него не зависит.

Но если всё-таки в договоре вам дают гарантии окупаемости, то внимательно посмотрите, а не является ли эта гарантия декларативной. В договоре должно быть прописано, что будет если бизнес не окупится, компенсируют ли вам деньги и в каком объёме, компенсируют ли вам причиненные убытки и в каком объёме. Почему об этом говорим? Потому что любая гарантия окупаемости повышает цену франшизы. Почему? Если вы будете свято верить в то, что бизнес 100% прибыльный, то будете готовы заплатить за эту франшизу необоснованные деньги. При этом в договоре может быть просто указано: «Мы даём определенные гарантии окупаемости», но при этом не прописано, что будет если эти гарантии правообладатель не соблюдает, а бизнес не окупится.

Третий совет. Обращайте внимание на пределы использования интеллектуальной собственности.

В каком конкретно регионе можете вести бизнес по франшизе. В каком конкретно районе вашего региона вы можете весте бизнес. Можете ли вы использовать товарные знаки в рекламе или при продвижении товаров или услуг, связанных с франшизой. Есть ли у вас вообще какие-то ограничения по продвижению бизнеса. А бизнес продвигать вам придётся, а также искать новых клиентов. Потому что франшиза это не рыба, это удочка.

Четвёртый совет. Обратите внимание на требования к техническому и правовому состоянию помещения. А также требования к минимальному качеству оказываемых услуг и продаваемых товаров.

Это условие из разряда тех, которые нужно зафиксировать и учитывать в течение действия всего договора. Условно говоря, может быть установлено требование о том, что в вашем помещении всегда должен гореть свет, даже ночью когда вы не работаете. Или, например, может быть условие о том, что с момента изготовления молока, которое наливаете в ваше кофе, не должно пройти более месяца. Многие правообладатели (бизнесмены) отправляют к своим франчайзи специальных проверяющих, которые под видом клиентов покупают товар или приобретают услугу и следят за её качеством. Если выявляется несколько случаев нарушения качества, то правообладатели просто-напросто расторгают договор с франчайзи.

Пятый совет. Обратите внимание на срок действия договора, срок предоставления лицензионных прав и наличие автоматической пролонгации.

Не допускайте такой ситуации, когда у вас, к примеру, договор франчайзинга был заключён на три года без автоматической пролонгации. И по истечении этих трёх лет договор просто-напросто прекращает своё действие. Да, правообладатель может с вами, конечно, подписать новый договор, но цену взвинтить в два раза. А вы уже вложили кучу денег в бизнес и он только-только начал окупаться. И вы волей-неволей заплатите эту двойную цену. Поэтому внимательно следите за сроками, которые установлены у вас в договоре.

Шестой совет. Не бойтесь предлагать свои правки к договору.

Договор франчайзинга, который изначально вам скинут, будет полностью в пользу правообладателя. Это логично, все так работают. Но даже крупный бизнес готов идти на определённые уступки и принимать правки в договор от контрагентов. Правообладатели франшиз не являются исключением. Не бойтесь предложить им поменять какой-то пункт или добавить какую-то гарантию в свою пользу и т.д. Если юридический отдел одобрит эту гарантию, то её без проблем внесут в договор. Если вы приобретаете франшизу не у крупного бизнеса, а у малых или средних предприятий, то с корректировкой договора проблем будет ещё меньше.

Седьмой совет. У вас всегда должно быть право выйти из договора.

Пусть уведомив за три месяца, пусть заплатив компенсацию за односторонний отказ, но вы не должны попасть в рабство к правообладателю франшизы. Особенно если роялти у вас фиксированы и не привязаны к вашей выручки или прибыли. А вот сам правообладатель не должен иметь возможности выйти из договора, если вы этот договор не нарушили. А ещё лучше если вы этот договор существенно не нарушили. Дело в том, что любая франшиза для вас это долгосрочная инвестиция. Она может даже за первый год не окупиться. И, соответственно, если правообладатель выйдет через три месяца после заключения договора, то вы будете кусать локти. Потому что уже вложили в проект кучу денег.