Японская кухня от Суши Мастер в г. Екатеринбург

Японская кухня популярна и любима во всем мире. Ее заказывают на обед или ужин, для романтических свиданий, корпоративов и семейных праздников. По отзывам, самую быструю доставку суши в Екатеринбурге предлагает ресторан сети «Суши Мастер».

Лучшая японская кухня в Екатеринбурге

Попробовать самую лучшую японскую и азиатскую кухню в Екатеринбурге можно в ресторане «Суши Мастер». Эта сеть заведения работает с 2013 года. На сегодняшний день она включает 360 ресторанов в 165 городах и 14 странах. Заведения сети популярны благодаря:

Вкусной еде – в ресторанах постоянно обновляется ассортимент блюд. Кроме любимых традиционных рецептов в меню постоянно добавляются новые авторские. Выгоде – посетителям предлагаются скидки и бонусы при покупке. Скорости приготовления и доставки.

Поклонники японской кухни могут насладиться любимыми блюдами не только в залах ресторана, но и забрать их с собой или заказать доставку на дом.

Что в меню

Повара ресторана «Суши Мастер» заботятся о том, чтобы меню было вкусным и разнообразным. На официальном сайте ресторана можно заказать блюда нескольких категорий:

Более ста видов суши и роллов – отдельно и в сетах. Здесь есть и классические блюда («Филадельфия», «Калифорния», темпура) и необычные авторские («Карамельная», «Манговый унаги» и пр). WOK – азиатские блюда, приготовленные в специальной глубокой сковороде. Горячее. Холодные закуски и салаты. Прохладительные напитки и десерты (чизкейки, сладкие роллы). Ланч на 1 или несколько персон. Фитнес-меню для тех, кто заботится о своем здоровье и стройности. Детское меню для ребятишек разного возраста – от малышей до школьников-подростков.

Дополнительно можно заказать разные виды соусов, васаби, имбирь.

Особенности обслуживания

В городе Екатеринбурге работает 8 заведений сети «Суши Мастер». Но если нет времени на посещение ресторана, еду легко заказать на дом. Сделать это можно на официальном сайте заведения или по телефону.

Предусмотрено несколько вариантов:

Клиент заказывает готовую еду на сайте и самостоятельно забирает ее из ресторана. Для этого нужно указать адрес пункта самовывоза и желаемое время. Заказ привозит на дом курьер. Пользователь указывает в заявке точное время доставки. Оформление возможно не позднее, чем за полчаса до получения.

Для удобства клиентов есть разные способы оплаты. При оформлении заказа через сайт можно воспользоваться банковскими картами системы «Visa» или «MasterCard». Этот же способ доступен в кассах ресторана или при курьерской доставке. У сотрудников, привозящих еду, имеется при себе терминал. Можно также заплатить наличными.

Ресторан «Суши Мастер» предлагает гостям акции и бонусы. Актуальная информация выкладывается на официальном сайте заведения в соответствующих разделах. Постоянные заказчики могут рассчитывать на кэшбэк при покупке.