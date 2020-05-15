“Я был жалок в браке с ней”: Дженнифер Энистон задели слова Брэда Питта об их отношениях

Дженнифер Энистон глубоко ранили слова Брэда Питта, которыми он описал их брак. Актёр впоследствии пожалел о том, что сказал это

По данным Mirror, после разрыва отношений знаменитости долгое время не общались. Энистон сильно обиделась на бывшего супруга не только за предательство, но и за безразличное отношение к их прошлому. Спустя несколько лет после развода Брэд Питт публично заявил, что был несчастлив с Энистон.

“Меня начало тошнить от себя, сидящего на диване с косяком в руке. Я ощущал себя жалким. Тогда я понял, что не могу найти интересный фильм, в котором мог бы сняться, потому что сам жил неинтересной жизнью. Я думаю, мой брак был связан с этим. Это было не то, что я хотел”, – сказал актёр в интервью журналу Parade в 2011 году.

Актёр отметил, что доволен своим решением бросить Дженнифер ради Анджелины Джоли. Он считал, что нашёл любовь, только когда встретился с коллегой по фильму “Мистер и миссис Смит”.

“Я рад, что сделал правильный выбор и нашёл женщину, которую люблю, Энджи. С ней я создаю семью, которую уже люблю”, – заявил Питт.

Согласно источнику, для Дженнифер Энистон это был настоящий “удар в спину”. Её потрясло, насколько жестоко её бывший возлюбленный обошёлся с ней. Актриса считала, что Питт был с ней счастлив.

Позже бывший супруг одумался и принёс свои извинения Энистон. Он уточнил, что не хотел обидеть её. Кроме того, он благодарен ей за те годы, что они были вместе.

“Джен удивительно любящая и весёлая женщина, которая остается моей подругой. Это были важные отношения, которые я очень ценю. Я сам был виноват, что моя жизнь стала скучной, и несу за это ответственность”, – пояснил актёр.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон помирились четыре года назад. Лучшая подруга актрисы и коллега по сериалу “Друзья” Кортни Кокс дала Питту новый номер телефона Энистон. Тогда Брэд связался с экс-супругой и попросил прощения у неё за все обиды.

Виктория Стаценко

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