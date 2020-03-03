Выбор тонального крема и тонкости ухода за лицом

Лицо всегда остаётся открытым и подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. На состояние кожи влияют прямые солнечные лучи, ветер, осадки, пыль и экстремальные температуры. Усугубляет положение неумеренное использование декоративной косметики. Правильный уход помогает избежать ухудшения качества и внешнего вида кожных покровов и предотвратить ранее увядание. Женщина в результате предпринятых усилий дольше остаётся красивой и привлекательной.

Особенности правильного ухода

Любая девушка хочет быть неизменно красивой и привлекательной — это не требующая обоснований и доказательств истина. Кратчайший путь для достижения этой цели — использование декоративной косметики. Но чрезмерное увлечение косметикой при неправильном уходе приводит к неприятным проблемам:

кожа лица приобретает землистый оттенок;

расширяются поры;

повышается салоотделение;

появляются прыщи и неприятные новообразования.

Скрыть эти недостатки женщины снова пытаются посредством косметики, достигая иногда прекрасного результата.

Долго так продолжаться не может. Кожа портится всё больше. Если же не жалеть времени и усилий на правильный и регулярный уход за кожей, множества проблем удаётся избежать. Помогут в этом, например, средства, представленные на рынке под торговой маркой Lambre. Тональный крем этого прославленного французского бренда при правильном использовании не портит кожу и может быть использован в качестве уходового средства. Подробности можно узнать на странице https://lambre.ua/ru/tonalniy-krem/ интернет-магазина Lambre.

Очень важно для поддержания здоровья и красоты кожи лица всегда содержать её в чистоте. Это самый важный фактор, которому нужно уделять повышенное внимание. При умывании стоит использовать хорошее мыло, несколько раз за процедуру менять температуру воды — от холодной до горячей. Это позволит сузить расширенные поры и привести в норму деятельность сальных желёз.

Актуальны и другие правила:

не слишком увлекайтесь солнечными ваннами и солярием;

тщательно удаляйте вечером остатки макияжа, пользуясь специальными средствами;

раз в неделю пользуйтесь скрабом для очистки кожи;

регулярно используйте проверенные уходовые средства;

хотя бы два раза в год посещайте косметолога;

не злоупотребляйте декоративной косметикой — «натуральная» свежая кожа и приветливая улыбка выглядят мило и привлекательно.

Особенности использования тонального крема

В целом ряде случаев использование тонального крема — необходимость. Он помогает скрыть имеющиеся дефекты и неровности цвета кожи, не прибегая к «тяжёлому» макияжу. Для начала средство нужно правильно выбрать по плотности и цветовому оттенку. BB-крем от Lambre, например, имеет лёгкую полупрозрачную текстуру и сочетает особенности «тоналки» и уходового средства, поскольку содержит витамины, экстракты растений и гиалуроновую кислоту. При хорошей коже им вполне можно обойтись, чтобы лишь немного подправить цвет лица.

Если же кожа имеет проблемы, лучше остановиться на более плотной «тоналке». Цветовой оттенок нужно подбирать особенно тщательно, чтобы избежать появления эффекта маски.

Перед нанесением крема кожу необходимо хорошо очистить. Наносить средство нужно аккуратно, небольшими порциями, добиваясь желаемого эффекта.