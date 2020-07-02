Фреоны — это группа веществ, производных насыщенных углеводородов, которые широко применяются в промышленности, строительстве, бытовой сфере и медицине в качестве хладагентов, вспенивателей или пропеллентов в контурах оборудования и баллонах. На сегодняшний день среди сфер применения фреонов можно выделить несколько основных:

Рефрижераторы всех типов и мощностей;

Системы кондиционирования и вентиляции;

Лакокрасочная промышленность;

Реанимационные отделения, операционные, инфекционные боксы больниц.

Помимо того, что фреон является идеальным по своим свойствам хладагентом, он также относится к летучим соединениям. Поэтому крайне важно при работе с веществами из этой группы соблюдать технику безопасности и контролировать давление в системе. Как минимум потому, что при нагревании рабочей среды давление повышается и в какой-то момент субстанция может вспыхнуть. Именно поэтому сегодня невозможно встретить профессиональное фреоновое оборудование без манометра для фреона. На сайте компании «ЮМАС-шоп» по представленной ссылке вы сможете ознакомиться с ассортиментом манометров для фреона, купить которые можно онлайн по доступной стоимости буквально в один клик. На страницах товаров вы найдете всю актуальную информацию по оборудованию: технические характеристики, стоимость, наличие на складе, габариты и многое другое. Спешите связаться с нами любым доступным способом, если возникнут вопросы по мере ознакомления с информацией.

Конструкция манометра для фреона

Современные манометры во многом схожи, вне зависимости от предназначения. Одни разновидности оборудованы цифровым дисплеем, другие имеют механическую шкалу. Любой манометр давления фреона должен быть устойчив к воздействию хладагента. В противном случае он не прослужит долго или вовсе приведет к аварийной ситуации. Выбирая манометры фреоновые, убедитесь в следующем:

Оборудование является оригинальным и сертифицированным, а на корпусе нет следов ремонта или падений; Устройство отличается стойкостью к коррозии, холоду, ультрафиолету; Корпус защищает внутренние элементы от влаги и пыли; Устройство имеет высокую точность и работает без перебоев.

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