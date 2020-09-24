Выбираем смартфон в интернет-магазине

Может быть, пришло время обновить ваш смартфон? Если вы не знаете, что именно хотите, выбор техники становится сложным. Для того чтобы помочь вам в выборе, предлагаем несколько полезных советов от профессионалов. Вы всегда можете купить смартфон в интернет-магазине по самым лучшим ценам. Давно известно, что покупка техники в интернете экономит время и деньги.

Точки продажи электроники делают наценки на товар, в то время как интернет-магазины стараются установить максимально низкую стоимость. Вот несколько советов по выбору смартфона.

Ориентируйтесь на бюджет

Сумма денег, которую вы готовы выложить на смартфон, – это фактор номер один, на который нужно ориентироваться при выборе. Как и в большинстве случаев в жизни, вы получаете то, за что платите. Сейчас смартфоны флагманской категории могут посоревноваться по функциональности со средним персональным компьютером. Однако нужна ли вам вся эта функциональность?

Если вам нужен простой и надежный телефон, который может делать приличные снимки, держать батарею дольше одного дня, справляться практически с любыми задачами, то вам обязательно стоит подумать о телефоне средней категории. А вот любителям поиска оптимального соотношения цены и качества подойдут бюджетные смартфоны, которые тоже хорошо справляются с повседневными задачами.

Определитесь с тем, насколько важно качество снимков. Возьмите свой смартфон (если можете), откройте галерею и начните прокрутку. Что вы видите? Селфи? Кошки? Еда? Еще кошки? Если у вас в галерее обычно много фотографий, вы любите фотографировать или для вас это жизненно необходимо, то качество снимков является приоритетом. Лучший выбор для вас – флагман. В среднем сегменте вы тоже сможете найти смартфоны с хорошими камерами, но они не будут профессиональными.

Подумайте о производительности

Чем выше производительность, тем быстрее и совершеннее работает смартфон. Данный показатель зависит от многих факторов. Это операционная система, программное обеспечение. При выборе ориентируйтесь на характеристики процессора и количество оперативной памяти. Оптимальный вариант – 4 Гб ОЗУ. Однако производительность может отличаться у разных брендов. Например, iPhone отлично работает и с 4Гб ОЗУ, а вот некоторым устройствам Android этого может быть мало. Если вы выбираете смартфон на Андроид, смело ориентируйтесь на 8 Гб ОЗУ. Это обеспечит вам отличную производительность при выполнении любых задач.

Автономность

Беспокойство по поводу того, прослужит ли смартфон целый день, является реальной проблемой, поэтому время автономной работы является одним из самых важных факторов для большинства людей. К счастью, емкость аккумулятора в современных смартфонах увеличилась. Эта тенденция относится ко всем ценовым категориям. Другой фактор, на который следует обратить внимание, – скорость, с которой заряжается смартфон.

Экран и размер устройства

Стоит также подумать о типе дисплея и разрешении. Известно, что AMOLED-дисплеи предлагают наилучшие впечатления благодаря своему истинному черному цвету, потрясающей контрастности и насыщенным ярким цветам. Лучшие экраны предлагают более высокую частоту обновления. Однако на самом деле вы вряд ли сможете определить разницу между дисплеем с частотой 90 Гц или даже 60 Гц на глаз (если вы не опытный геймер).

Также обратите внимание на разрешение. Если вы любитель смотреть видео на смартфоне, вы можете выбрать телефон с поддержкой 4K. Разрешение QHD является де-факто для всех флагманов, но, если быть полностью честным, 1080p или Full HD вполне подходят для большинства людей.

Размер имеет значение, когда дело доходит до удобства. К сожалению, в бюджетном ценовом сегменте сейчас очень сложно найти удобный смартфон. Однако средние и флагманские категории вполне могут предложить легкие и небольшие устройства, свободно помещающиеся в карман.