Выбираем надежный горный велосипед

Современные MTB – это горные велосипеды, способные эффективно преодолевать разнообразные препятствия на бездорожье. Как выбрать горный велосипед, чтобы всегда быть уверенным в его надежности и безотказности на трассе? Соответствующая геометрия, правильно подобранные передачи, амортизация, мощные гидравлические тормоза, шины с агрессивным протектором – все эти факторы необходимо учитывать при выборе надежного MTB.

Современные горные велосипеды

В прошлом горный вариант был просто горным велосипедом, и точка. В настоящее время МТВ можно легко разделить на десятки категорий, включая велосипеды для экстремальных условий.

Типы горных велосипедов:

МТВ начального уровня. Самые простые и дешевые горные велосипеды на рынке – МТВ для отдыха на природе. В основе конструкции транспорта этого типа лежит жесткая рама, оснащенная передним амортизатором с ходом 80-100 мм. Геометрия таких вариантов велотранспорта обеспечивает расслабленный силуэт тела (по сравнению с байками XC/марафон), стабильную управляемость. Такой способ управления означает высокую безопасность езды по бездорожью, что понравится новичкам. Передачи подобраны так, чтобы их хватало как во время крутых подъемов, так и в поездке по ровной быстрой местности.

МТВ среднего и профессионального уровня. Это байки, конструкция которых оптимизирована для быстрого подъема в гору при сохранении хорошего равновесия, скорости при спуске. Данный тип – самый популярный сегмент горных велосипедов на рынке. Они предназначены для соревнований, являются одними из самых универсальных типов горных велосипедов.

Велосипеды для кросс-кантри, марафона оснащены более вытянутым корпусом. Этот тип стоит выбрать, если вы ищете вариант, на котором без усилий можно преодолевать самые высокие вершины, при этом даже делать трюки. Доступны в варианте с хардтейлом, то есть только с передним амортизатором (обычно ход 100 мм), с полной подвеской, то есть с задним амортизатором.

В этом случае ход обычно составляет 100 мм сзади и впереди. Подвеска обоих колес делает байк еще более устойчивым на пересеченной местности, комфортным.

Какой бы тип МТВ вы ни выбрали, всегда необходимо сначала сделать тест-драйв и прокатиться на нем. Подбор велосипедов для экстремальных поездок, как правило, индивидуальный. Вам необходимо определиться с тем, где, для чего, как вы будете использовать свой горный байк в дальнейшем.