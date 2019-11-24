Кофе-брейк для сотрудников: выбираем кофемашину в офис

Кофе-брейк для сотрудников: как выбрать кофемашину в офис

Ароматный кофе повышает производительность сотрудников многих компаний. Чтобы сэкономить время на его приготовление, офисы оборудуются современными кофемашинами. В зависимости от количества работников определяется производительность и тип кофеварки.

К базовым критериям выбора оптимальной кофемашины для офиса относятся:

Конструкция таких аппаратов должна быть рассчитана на приготовление одновременно более 5-10 чашек кофе; Надежность механизмов также является обязательным правилом, так как в офисе отношение сотрудников к технике, как правило, менее ответственное, чем к домашним бытовым устройствам, приобретенным на собственные средства; Нередко кофемашина устанавливается в офисе на значительном расстоянии от раковины, холодильника. Поэтому желательно приобретать модели кофеварок, которые оборудованы патрубками для подключения водопровода; Уровень автоматизации приготовления бодрящего напитка. Зачастую сотрудники компаний в рабочее время вряд ли будут отвлекаться на какие-либо сложные задачи, когда просто возникает потребность перерыва для чашки кофе.

Технические требования к офисной кофемашине

Высокие параметры потребления обуславливают потребность в наличии просторных резервуаров для зерен, воды и отходов. Это позволяет уменьшить частоту заливки жидкости, добавления кофе, и выливания экстрагированного сырья; Дизайн корпуса лучше выбрать из прочных материалов, что обеспечит длительный срок эксплуатации; Если предполагается готовить капучино, тогда рекомендуется обратить внимание на модели кофемашин с автоматическим капучинатором. При этом этот модуль должен быть оснащен отводящей трубкой, которая предоставляет возможность совмещения техники с холодильником для молока. Это увеличит срок службы модуля для создания молочной пены, а также обеспечит идеальный вкус напитка; Желательно определиться с предпочтениями вида кофе для офиса. Большинство работников, как правило, выбирают черный кофе либо капучино. Этот параметр позволит приобрести кофеварку с нужными опциями.

Виды кофемашин для офиса

Техническое обслуживание кофемашины в большом офисе также является важным параметром. Для поддержания исправного состояния сложной техники необходимо проводить периодическую декальцинацию. Эти задачи можно поручить сервисному предприятию, либо штатному сотруднику. В обратном случае для экономии средств на техобслуживание лучше выбрать капсульную кофеварку.

Капсульная кофемашина

Данное кухонное оборудование отлично подходит для небольшого офисного помещения, где предполагается низкий уровень потребления кофе. Стоимость готовых чашек напитка из капсул дороже зерновых аналогов. Однако, к преимуществам этого вида кофеварок относят увеличение количества времени для трудовой деятельности, так как для кофе-брейка потребуется установить, а затем изъять из отсека готовый контейнер с кофе. К тому же определенные производители выпускают универсальные модели, для которых подходят различные капсулы ароматным напитком.

Зерновая автоматическая кофеварка для приготовления кофе

Такие устройства для кофе-брейка не оборудуются капучинатором, что облегчает техническое обслуживание. Высокая производительность позволяет варить большое количество чашек в отличие от капсульных вариантов. Однако этот вид оборудования требует периодического промывания заварочного блока.

Кофемашина, оснащенная автоматизированным капучинатором для различных бодрящих напитков со взбитым молоком.

Кухонные аппараты с опцией автоматического создания молочной пенки — отличаются более дорогой стоимостью, и более повышенными требованиями к техобслуживанию. Для приготовления капучино посредством автоматизированного блока, следует использовать ультра пастеризованное сырье. Также для поддержания нужных условий необходимо рядом с кофеваркой разместить отдельный холодильник для молока.

Рассмотрев эти параметры можно подобрать оптимальную кофемашину для приготовления ароматных напитков для сотрудников офиса.