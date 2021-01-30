Выбираем хостинг для сайта: преимущества платной услуги, критерии поиска и рекомендации

Запуск любого интернет-проекта начинается с выбора хостинга. Именно от него зависит стабильность сайта. Если проект будет размещаться не на физическом сервере, необходимо найти хостера, который обеспечит его бесперебойную работу. Бесплатный хостинг исключаем сразу – такой вариант подходит разве что для тестирования сайтов. Ни о какой стабильности в данном случае речь идти не может.

Владельцы бесплатных серверов не заключают договор с пользователем о предоставлении услуг. Соответственно, сама связка «продавец-покупатель» отсутствует. Это значит, что в случае отключения сайта или его удаления с сервера без предупреждения вам некому будет предъявить претензию. Такие хостеры оставляют за собой право размещения рекламы на порталах пользователей.

Для платного хостинга характерны следующие достоинства:

Возможность размещения порталов любых типов – от простых корпоративных до крупных информационных. Разные тарифы. Пользователь может выбрать наиболее подходящий под свои цели. При необходимости тариф всегда можно поменять. Доступ с правами администратора. Нужен для управления всеми данными, имеющимися на удаленном сервере. К примеру, если услуги хостера не устроят клиента, он сможет перенести файлы на локальный компьютер, после чего использовать эту базу для загрузки на другой сервер. Возможность теста. Многие хостеры предлагают заказчикам несколько недель бесплатного пользования услугами, что позволит разобраться в особенностях хостинга и оценить его качество.

Именно от провайдера зависят качество и стабильность работы вашего проекта. Поэтому к выбору компании-хостера нужно подойти с особой внимательностью. Следует изучить информацию о провайдере, ознакомиться с отзывами. По ссылке можно заказать недорогой и качественный хостинг для WordPress https://onehostplanet.ru/cms/wordpress.

Как выбрать веб-хостинг: основные моменты

При выборе провайдера для запуска собственного проекта необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

Кабинет пользователя. Желательно, чтобы он был как можно более простым. В этом случае даже у новичка не возникнет сложностей с настройкой проекта и его и управлением. Большинство панелей интуитивно понятны и просты. Функциональность. Чем больше опций, тем более гибко можно настроить сайт. В функционал должны входить файл-менеджер, система управления доменами, инструмент для добавления сертификата безопасности SSL и т. д. Переадресация, управление поддоменами. Доступ к базе данных с помощью SSH. Резервное копирование файлов. У большинство современных хостеров оно автоматическое, но при необходимости можно настроить время бэкапа вручную. Контроль ресурсов. Администратор может производить мониторинг расхода вычислительных мощностей. В любой момент можно проверить интересующую информацию за определенный период.

Выбрав компанию-провайдера, нужно определиться с тарифом, который подбирается с учетом размеров вашего сайта. Если у вас несколько проектов, планируйте все таким образом, чтобы ресурсы могли выдержать максимальную нагрузку в пик работы.

Как выбрать хостера

Здесь нужно ориентироваться на следующие критерии:

Объем выделенной памяти. Все зависит от определенного проекта. К примеру, если это онлайн-кинотеатр, 30 Гигабайт будет более чем достаточно. Также нужно определиться, что вас больше интересует: HDD или SSD. Первый отлично подойдет для малонагруженных проектов, второй обеспечивает максимальную скорость передачи данных. Физическое расположение сервера. Зачастую на скорость передачи данных влияет географическое размещение хостинга. К примеру, если вы запускаете онлайн-магазин, желательно, чтобы оборудование хостера располагалось в вашей стране. Этот момент особенно важен, если вы планируете обрабатывать персональные данные клиентов. Отказоустойчивость. Выбирая тарифный план, обязательно учитывайте возможные ограничения загрузки. Хостер всегда указывает объем времени, которое необходимо для обработки пользовательских команд. К примеру, если железо рассчитано на суточную посещаемость в 4–5 тыс. юзеров ежедневно, резкое увеличение трафика может привести к отказу в работе сайта.

Обязательно уточните, к чему приведет всплеск активности, предоставляет ли провайдер защиту от DDoS-атак. Кроме того, рекомендуется проверить отзывы о работе отдела техподдержки. Чем быстрее администрация реагирует на запросы клиентов, тем быстрее будут устраняться неисправности.