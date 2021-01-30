Выбираем хостинг для сайта: преимущества платной услуги, критерии поиска и рекомендации
Запуск любого интернет-проекта начинается с выбора хостинга. Именно от него зависит стабильность сайта. Если проект будет размещаться не на физическом сервере, необходимо найти хостера, который обеспечит его бесперебойную работу. Бесплатный хостинг исключаем сразу – такой вариант подходит разве что для тестирования сайтов. Ни о какой стабильности в данном случае речь идти не может.
Владельцы бесплатных серверов не заключают договор с пользователем о предоставлении услуг. Соответственно, сама связка «продавец-покупатель» отсутствует. Это значит, что в случае отключения сайта или его удаления с сервера без предупреждения вам некому будет предъявить претензию. Такие хостеры оставляют за собой право размещения рекламы на порталах пользователей.
Для платного хостинга характерны следующие достоинства:
- Возможность размещения порталов любых типов – от простых корпоративных до крупных информационных.
- Разные тарифы. Пользователь может выбрать наиболее подходящий под свои цели. При необходимости тариф всегда можно поменять.
- Доступ с правами администратора. Нужен для управления всеми данными, имеющимися на удаленном сервере. К примеру, если услуги хостера не устроят клиента, он сможет перенести файлы на локальный компьютер, после чего использовать эту базу для загрузки на другой сервер.
- Возможность теста. Многие хостеры предлагают заказчикам несколько недель бесплатного пользования услугами, что позволит разобраться в особенностях хостинга и оценить его качество.
Именно от провайдера зависят качество и стабильность работы вашего проекта. Поэтому к выбору компании-хостера нужно подойти с особой внимательностью. Следует изучить информацию о провайдере, ознакомиться с отзывами. По ссылке можно заказать недорогой и качественный хостинг для WordPress https://onehostplanet.ru/cms/wordpress.
Как выбрать веб-хостинг: основные моменты
При выборе провайдера для запуска собственного проекта необходимо обратить внимание на следующие нюансы:
- Кабинет пользователя. Желательно, чтобы он был как можно более простым. В этом случае даже у новичка не возникнет сложностей с настройкой проекта и его и управлением. Большинство панелей интуитивно понятны и просты.
- Функциональность. Чем больше опций, тем более гибко можно настроить сайт. В функционал должны входить файл-менеджер, система управления доменами, инструмент для добавления сертификата безопасности SSL и т. д.
- Переадресация, управление поддоменами.
- Доступ к базе данных с помощью SSH.
- Резервное копирование файлов. У большинство современных хостеров оно автоматическое, но при необходимости можно настроить время бэкапа вручную.
- Контроль ресурсов. Администратор может производить мониторинг расхода вычислительных мощностей. В любой момент можно проверить интересующую информацию за определенный период.
Выбрав компанию-провайдера, нужно определиться с тарифом, который подбирается с учетом размеров вашего сайта. Если у вас несколько проектов, планируйте все таким образом, чтобы ресурсы могли выдержать максимальную нагрузку в пик работы.
Как выбрать хостера
Здесь нужно ориентироваться на следующие критерии:
- Объем выделенной памяти. Все зависит от определенного проекта. К примеру, если это онлайн-кинотеатр, 30 Гигабайт будет более чем достаточно. Также нужно определиться, что вас больше интересует: HDD или SSD. Первый отлично подойдет для малонагруженных проектов, второй обеспечивает максимальную скорость передачи данных.
- Физическое расположение сервера. Зачастую на скорость передачи данных влияет географическое размещение хостинга. К примеру, если вы запускаете онлайн-магазин, желательно, чтобы оборудование хостера располагалось в вашей стране. Этот момент особенно важен, если вы планируете обрабатывать персональные данные клиентов.
- Отказоустойчивость. Выбирая тарифный план, обязательно учитывайте возможные ограничения загрузки. Хостер всегда указывает объем времени, которое необходимо для обработки пользовательских команд. К примеру, если железо рассчитано на суточную посещаемость в 4–5 тыс. юзеров ежедневно, резкое увеличение трафика может привести к отказу в работе сайта.
Обязательно уточните, к чему приведет всплеск активности, предоставляет ли провайдер защиту от DDoS-атак. Кроме того, рекомендуется проверить отзывы о работе отдела техподдержки. Чем быстрее администрация реагирует на запросы клиентов, тем быстрее будут устраняться неисправности.
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