Вы, скорее всего, останетесь вместе навсегда, если совместимы по этим пяти параметрам

Вы уже нашли свою половинку?

Для длительных отношений одной лишь любви недостаточно. Часто более важную роль играет совместимость, и вы можете проверить, насколько вы совместимы со своим партнёром.

Кто и что вас привлекает в этой жизни? Что делает отношения здоровыми? Конечно же, есть множество определяющих факторов. Иногда нас притягивает физическая форма. Встретив физически привлекательного человека, мы полагаем, что влюблены. Однако на самом деле скорее всего испытываем страсть, не являющуюся истинной любовью.

То же самое касается и феромонов. Химия притягивает нас друг к другу, но не слишком помогает в долгосрочной перспективе. Другими словами, привлекательность является хорошим стартом, но не на ней строятся длительные отношения, в которых любовь крепнет со временем.

Вот было бы замечательно, если бы некий тест помог бы нам во всём разобраться заранее!

Вы наверняка слышали фразу «противоположности притягиваются» — и такое действительно происходит довольно часто. Людям интересны в других качества, отличающиеся от них самих. Они кажутся уникальными и экзотичными. Но те самые различия, которые так привлекли вас в начале отношений, давая простор для исследования, в долгосрочной перспективе могут всё разрушить, если не научиться с ними справляться.

Бывает и наоборот. Иногда нас притягивает то, что уже хорошо знакомо. Фигурально выражаясь, люди женятся на образах своих родителей. Встретив кого-то, напоминающего нам любимого родителя, мы можем поверить, что нашли любовь. Это чувство напоминает нам нежность, которую мы испытывали в детстве, и нам хочется ещё. Однако позже такие отношения могут оказаться проблемой, потому что мы повзрослели и уже не хотим быть ведомыми — мы хотим равенства. Когда о тебе заботятся или ругают тебя — ситуация ощущается родной и знакомой, но иногда может раздражать.

Однотипные ситуации могут привлекать нас и тогда, когда требуется проработать проблему или усвоить определённый кармический урок. Наверняка у вас есть знакомый, все партнёры которого по глубинной сути являются одним и тем же человеком. Люди обречены снова и снова вступать в нездоровые отношения, если не могут вынести из них урока. Это похоже на фильм «День сурка», когда ты проживаешь одно и то же, но с разными людьми.

Последний вариант — когда мы теряем веру в себя вследствие психологической травмы, когда бы та ни произошла. Мы не сумели вернуть себе контроль над своей жизнью и начинаем верить, что заслужили несчастье. Тогда мы подсознательно выбираем в партнёры людей, несущих в нашу жизнь боль и страдания.

Одной из наиболее интересных методик определения совместимости является сравнение интенсивности пяти фундаментальных человеческих потребностей, выделенных доктором Уильямом Глассером в книге «Теория выбора».

Мы все рождаемся с пятью базисными потребностями:

— Потребность выживать и воспроизводить

— Потребность принадлежать — любить, участвовать (разделять с кем-либо что-либо) и сотрудничать

— Потребность в могуществе

— Потребность в свободе

— Потребность в наслаждениях(развлечениях)

У каждого из нас в наличии все пять потребностей, но они имеют разную интенсивность. В совокупности они дают индивидуальный профиль, на основании которого можно строить отношения. Профили могут быть несовместимыми либо полностью совместимыми, но чаще всего получается нечто среднее, в зависимости от того, что для вас наиболее важно.

Выживание

Вы наиболее совместимы, если сила вашей потребности в выживании одинакова. Если у одного из пары она выше, а у другого ниже, то обладающий более высоким стремлением к выживанию становится как бы хранителем, беспокоящимся о будущем и строящим планы.

Его антипод — транжира, любящий риск и живущий сегодняшним днём. Видите назревающий конфликт?

Единение

Аналогично первому пункту, лучше всего, когда ваши потребности в единении, свободе и наслаждении имеют одинаковую интенсивность. Человек с высокой потребностью в единении жаждет тесного общения и избегает конфликтов. Если же ваша потребность в единении невысока, то вы предпочитаете одиночество, избегаете близости и не боитесь конфликтовать.

Свобода

Человек со значительным стремлением к свободе категорически независим, склонен к нарушению запретов (особенно бессмысленных) и ценит время, проведённое наедине с собой. Тот, чья нужда в свободе невысока, часто бывает зависимым, придерживается правил и не любит одиночества.

Наслаждение

Обладатель высокой потребности в наслаждении обычно обладает хорошим чувством юмора, быстро соображает и ценит свободное время, которое может посвятить развлечениям. Человек с умеренным стремлением к наслаждениям подходит к жизни более серьёзно. Обычно его не притягивают увеселения и креативное времяпровождение.

Могущество

В отличие от остальных пунктов, вы наиболее совместимы с партнёром, если ваша нужда в могуществе имеет различную интенсивность, за исключением ситуации, когда вы и ваш партнёр изобрели способ удовлетворить её, избежав бесконечного соперничества,

Чаще всего совместимая комбинация получается, если один из вас обладает значительной потребностью в могуществе, тогда как у другого она низка. Один в лучах софитов, другой на подхвате. Один лидирует, второй следует за ним. Один желает вечно побеждать, другой обречён наблюдать за чужими победами.

Каждый мечтает о том, чтобы его отношения были здоровыми, и нет такой комбинации, которая является абсолютным индикатором грядущих проблем. Поскольку вы теперь знакомы с разницей в силе потребностей, вы можете обсудить с партнёром возникающие ситуации, и скорректировать их так, чтобы каждый остался в выигрыше. Тогда вы оба сможете получить то, что вам необходимо, как внутри отношений, так и при общении со внешним миром, и преодолеете любые затруднительные комбинации.

Евгения Яковлева

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