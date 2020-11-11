В Украине зарегистрировано большое количество МФО – все микрозаймы Украины можно найти на сайте CreditOnline365. Каждый клиент, среди этого разнообразия, сможет выбрать компанию предоставляющую займы на самых выгодных условиях.

Как формируется рейтинг лучших МФО на Credit Online 365

При составлении рейтинга МФО Украины, эксперты брали во внимание самые выгодные условия для клиентов:

Срок кредитования. В рейтинг входят компании выдающие деньги как на несколько дней, так и на несколько месяцев. Сумма займа. Не редко клиентам нужны небольшие суммы от 500-1000 грн., но многие МФО выдают от 3000 грн. Переплачивать проценты никому не хочется, поэтому в список были добавлены и те компании, которые выдают клиентам минимальные суммы. Размер процентной ставки. В рейтинг вошли только те организации, которые предлагают оптимальное соотношение суммы, сроков и процентной ставки. Наличие акций и спецпредложений. Оформляя кредиты в организациях вошедших в топ, заемщики могут стать участниками программы лояльности и получить дополнительные льготы. Процент одобрений. Взять деньги в этих МФО могут граждане Украины с любой кредитной историей, это подтверждается их отзывами.

Дополнительно учитывались и такие важные факты, как процесс оформления заявки и скорость принятия решения. Выбрав любую компанию из рейтинга лучших, клиент может быть уверен, что быстро получит решение по своей заявке. Все перечисленные компании осуществляют свою деятельность на законных основаниях. Они сотрудничают с бюро кредитных историй, помогая благонадежным клиентам улучшить свой финансовый рейтинг.

Как правильно выбрать МФО

Все компании перечисленные в ТОП МФО надежные и проверенные не одним человеком. Со своими клиентами они заключают договор, не имеющий скрытых условий. Кредитора следует выбирать исходя из собственных требований и предпочтений:

Ставка. Те, кто хочет сэкономить на процентах, выбирают кредиторов с беспроцентным периодом для новых клиентов и снижающих процентные ставки при каждом повторном обращении. Срок. Перед подачей заявки нужно определиться, на какой срок нужны деньги — на день или на месяц. Не каждая компания предоставляет сразу обе эти возможности. Сумма. МФО устанавливают ограничения по максимальной сумме для новых клиентов. Как правило, она не превышает 3000 грн. Тем, кому нужна большая сумма, следует быть готовым к заключению договора на менее выгодных условиях (повышенная процентная ставка, короткий срок возврата).

Для некоторых клиентов важно, где находится офис компании. На самом деле обращать на это внимание стоит только тем, кто желает получить деньги наличными. Если интересует кредит на карту, где находится офис МФО роли не играет, так как посещать его не нужно.

Главные отличия банков и МФО

Как банки, так и микрофинансовые организации работают на основании лицензии, которая дает им право заниматься финансовой деятельностью. На этом общее между ними заканчивается, различий в несколько раз больше. Главные отличия:

Скорость рассмотрения заявки. МФО рассматривают заявки в течение часа, банкам обычно требуется намного больше времени. Требования к клиентам. Микрофинансовые организации одобряют заявки граждан с любой кредитной историей, без справок о подтверждении дохода, залога и поручителей. Банки же, наоборот, обращают внимание на эти критерии. Процесс оформления. Получить деньги в МФО можно прямо не выходя из дома. Банки же, выдают деньги после личного визита клиента в офис.

Рейтинг микрофинансовых организаций является настоящим спасением для тех граждан, которым срочно нужны деньги и нет времени на детальное изучение условий компании.