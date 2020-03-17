Временные ограждения: мобильность и эффективность

При проведении строительных работ, капитальном ремонте или реконструкции объекта в черте населенного пункта удобно применять временные ограждения территорий. Особую актуальность подобные конструкции приобретают на оживленных улицах, где часто проводится реконструкции исторических зданий, выполняется строительство или отделка новых зданий, магазинов или супермаркетов, на складах временного хранения, при проведении массовых мероприятий.

Функциональное назначение продукции

Временные ограждения представляют собой секционные металлические конструкции, вставляемые в бетонные опоры и соединяемые между собой специальными кронштейнами. Секция забора – это контур из металлической трубы, внутреннее пространство которого заполнено сеткой или металлическим прутком.

Мобильное заграждение предназначено для выполнения ряда функций:

защитной – окружающие предупреждаются о проведении работ повышенной опасности;

сигнальной – внешний вид забора сигнализирует прохожим, что за оградой располагается стройка, на территорию которой нельзя проходить без разрешения;

охранной – территория стройплощадки с оборудованием и спецтехникой закрыта от посторонних.

При установке временного ограждения выполняется ряд требований, зафиксированных в нормативных документах: сборно-разборная конструкция, изготовление продукции из качественного материала высокой прочности, надежность установки, безопасность конструкции и пр.

Разновидность мобильных заграждений

Временные передвижные ограждения представлены следующим ассортиментом:

фан-барьеры – для ограждения при проведении массовых и спортивных мероприятий, праздников, концертов, изготавливаются из трубы круглого сечения с порошковым покрытием;

секция ОВ 3,5 и ZND CE ЕВРО-2 – изготавливается из трубы с металлической сеткой, все элементы оцинкованы, устанавливаются на опорные блоки из бетона;

ограждения стройплощадок – сигнального, защитного, защитно-охранного типа согласно альбома технических решений;

секции Grand Line Euro и Practic – изготавливаются из сварных панелей, устанавливаются на бетонные основания;

строительные ограждения СО, СПО, ИСО-2 – производятся из стальной трубы, заполняются сварной сеткою;

сигнальные ограждения 1АП – устанавливаются на стройобъектах и при благоустройстве территорий, комплектуются сигнальными фонарями и другой арматурой.

Для увеличения срока эксплуатации ограждений поверхность покрывается цинком и полимерно-порошковой краской. При нанесении полимерного порошка под давлением при высокой температуре около 200 0С происходит процесс плавления и образуется слой полимерной краски.

Мобильность и простота сборки ограждения временного назначения позволяет выполнять их установку без особых трудозатрат, независимо от ландшафта местности и протяженности конструкции. Многократное использование на различных объектах позволяют обеспечить экономию средств и времени.