Познавательная, на мой взгляд, статья в Reminder “Вредны ли сахарозаменители“?

На самом деле с этими сахарозаменителями наблюдается изрядная путаница. Далеко не все покупатели вообще понимают, чем они отличаются. Многие используют сахарозаменители в качестве средства для похудения, но в этом как-то не сильно преуспевают, особенно если используют фруктозу вместо глюкозы (было такое модное поветрие). Также диабетики со второй формой часто не понимают, какие заменители им можно использовать, а какие нет.

Так что кого интересует эта тема – почитайте, полезно.

Ну и вот основные выводы:

Если сравнивать сахарозаменители с сахаром, их преимущества кажутся очевидными. Но не все так радужно. Хотя сегодня медицинские организации оценивают их как безопасные и неканцерогенные, у них также есть побочные эффекты. Самые серьезные — у аспартама: он вреден при редком наследственном заболевании фенилкетонурии, а у здоровых людей иногда вызывает головную боль, головокружение и изменение настроения. Неоднозначна роль и сахарозаменителей в питании. По одним данным, они помогают похудеть и контролировать вес. По другим — провоцируют нас есть больше и набирать вес. Возможных причин три:

Сахарозаменители дают индульгенцию на злоупотребление нездоровыми продуктами (взяв колу без сахара, вы скорее позволите себе пиццу); Из-за чрезмерной стимуляции вкусовых рецепторов сахарозаменители снижают чувствительность к вкусу фруктов и овощей; они кажутся безвкусными, и мы все реже выбираем полезные продукты; Сахарозаменители могут пагубно влиять на микробиом кишечника, снижая переносимость глюкозы и усиливая инсулинорезистентность.

Но самое интересное объяснение — нейробиологическое. Наш мозг ассоциирует сладкий вкус с сытной едой. Не получив калорий от сладостей, организм стремится это компенсировать — и мы переедаем. Гипотезу косвенно подтверждают результаты сканирования мозга: потребление сахарозаменителя вызывает активность системы вознаграждения мозга, но при этом зоны, ответственные за сытость, не активизируются.

Американская кардиологическая ассоциация и Американская диабетическая ассоциация рекомендуют сахарозаменители лишь как временное решение для тех, кто хотел бы отвыкнуть от сладких напитков. Также они отмечают, что советовать их как гарантированный способ снижения или контроля веса нельзя: нужны дополнительные исследования. Еще важно: изучайте состав подсластителей перед покупкой, так как они часто представляют собой комбинацию нескольких веществ, среди которых может оказаться и обычная фруктоза. Ее часто подмешивают к стевии, чтобы отбить горьковатое послевкусие.

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