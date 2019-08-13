Врачи выяснили, что основным фактором развития рака головы является курение

Рак головы и шеи входит в десятку наиболее распространенных видов онкологии. В большинстве случаев опухоли возникают на внешнем слое кожи и слизистых оболочках рта, носа и горла.

Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение. Также исследователи выяснили, что сигаретный дым перепрограммирует клетки, окружающие злокачественное новообразование, и тем самым стимулирует прогрессирование онкологии, отмечает «Российская газета».

«Сигаретный дым меняет метаболизм клеток при плоскоклеточном раке головы и шеи, способствуя развитию злокачественного процесса», — пояснил ведущий автор исследования доктор Убальдо Мартинес-Аутсхорн.

Рак головы и шеи входит в десятку наиболее распространенных видов онкологии. В большинстве случаев опухоли возникают на внешнем слое кожи и слизистых оболочках рта, носа и горла.

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