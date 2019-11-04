Врачи назвали последствия употребления кефира перед сном

Медики рассказали о негативных последствиях употребления кефира на ночь. Дело в том, что помимо полезных свойств, у этого напитка есть и очевидные минусы.

В частности, кефир является диуретиком и способствует ночным позывам в туалет. Кроме того, в состав этого кисломолочного напитка входят вещества, которые оказывают возбуждающий эффект на нервные клетки, что может препятствовать засыпанию.

Медики также отметили, что кефир и другие молочные продукты богаты высоким инсулиновым индексом, поэтому их употребление способствует выделению надпочечниками альдостерона, который задерживает натрий и жидкость. В результате утром можно проснуться с заметными отёками на лице и теле.

При этом врачи напомнили, что у кефира имеется без преувеличения широкий спектр полезных свойств, так как в его составе присутствуют витамины группы В, полезные для усиления иммунитета лактобактерии и кальций, сообщает портал «Рамблер/доктор».

Ранее News.ru писал о том, что медики рассказали о продуктах, которые необходимо включить в свой рацион тем, кто желает избавиться от лишних килограммов. Так, для эффективного похудения и ускорения метаболизма рекомендуется употреблять йогурты, кефир, квашеную капусту, напитки на основе чайного гриба и яблочный уксус, который способствует снижению жировых отложений.

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