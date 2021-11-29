Возврат долга путем рефинансирования

Кредит — это очень полезная и удобная банковская услуга, которой охотно пользуются многие потребители. Получив его, они тратят деньги на свои нужды. Как правило, это покупка недвижимости, автомобиля, дорогостоящая поездка, лечение, учеба. Целей может быть много. Человек берет деньги взаймы, обязуясь выплачивать долг вместе с процентами на условиях банка, выдавшего кредит. Однако может случиться так, что должник по каким-либо причинам не может вернуть долг вовремя. В таком случае следует воспользоваться банковской услугой, которая называется рефинансирование. С ее помощью удастся погасить кредит.

Самое выгодное рефинансирование

Данную услугу на выгодных условиях оказывает банк Тинькофф. Он помогает погасить кредит, взятый в другом банке. При этом справок или каких-либо документов из этого банка не требуется.

Преимущества рефинансирования в Тинькофф:

оформление онлайн;

одобрение в день обращения;

подлежат любые виды кредитов;

без поручителей, справок, залогов.

Ставка рефинансирования начинается от 8,9%. Максимальная сумма может составить два миллиона рублей. Срок растягивается на три года. Рефинансированию подлежат различные кредиты, включая ипотеку, микрозайм в микрофинансовой организации, кредитную карту. В банк Тинькофф может обратиться любое физическое лицо, в возрасте от восемнадцати до семидесяти лет, имеющее паспорт. Он необходим для подтверждения личности, гражданства РФ, наличия постоянной или временной регистрации на ее территории. К кредиту, подлежащему рефинансированию особых требований нет.

Оформить рефинансирование в банке Тинькофф очень просто и быстро. Высокая скорость достигается благодаря обслуживанию через интернет. Претенденту не нужно тратить время на посещение офиса. Он подает заявку онлайн. Ее форма есть на сайте Тинькофф. Банк отвечает сразу, в день подачи заявки. После этого следует договориться о времени и месте встречи с менеджером банка. На ней сотрудник вручит клиенту карту и документы. После подписания документов уже можно начать погашать кредит путем перевода денег с данной карты на счет кредита, который рефинансируется. Срок закрытия рефинансируемых кредитов – до даты второго платежа в Тинькофф. Погашения долга по рефинансированию осуществляется так же, как и других кредитов. Это могут быть наличные, переводы с других счетов. При этом удобно воспользоваться приложением Тинькофф.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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