Восемь продуктов, которые помогают от запора лучше всяких лекарств

Сидячий образ жизни и неправильное питание вызывают у всё большего количества людей проблемы с регулярностью опорожнения кишечника. У запора бывает множество причин, от стресса до проблем с пищеварением, но главный виновник – вредные пищевые привычки.

Включение в рацион некоторых продуктов поможет вам избавиться от симптомов запора. Однако в хронических случаях всё же прежде проконсультируйтесь у врача.

Клубника

Богатая витамином С клубника известна своей способностью повышать иммунитет. А содержащееся в ней большое количество клетчатки помогает избавиться от запора натуральным природным способом. Горсти клубники в день достаточно для поддержания регулярной перистальтики.

Йогурт

Хотя довольно часто молочные продукты лишь усугубляют симптомы запора, воздействие йогурта прямо противоположно. Он содержит пробиотики, то есть полезные бактерии для поддержания здоровья. Но выбирайте йогурт без сахара, либо готовьте его дома сами.

Чернослив

Чернослив – богатый источник дигидрофенилсатина, благодаря чему является природным слабительным средством, способствующим сокращению мышц кишечника. Кроме того, в черносливе присутствует сорбитол, также работающий как слабительное. Но избегайте чернослива, если вы чувствительны к сахарозаменителям.

Овсянка

Овсянка – один из самых популярных вариантов завтрака, уступающий лишь яичнице, и прекрасный выбор при запоре. Она легко переваривается, снижает уровень холестерина и считается полезной для сердца.

Молотое семя льна

Семя льна – великолепный источник клетчатки. В столовой ложке семян содержится около трёх грамм растворимых волокон. Семена можно добавлять в различные блюда и смузи.

Чёрная фасоль

Одна чашка чёрной фасоли подарит вашему телу более 15 граммов клетчатки, играющей жизненно важную роль в перистальтике. К тому же чёрная фасоль богата легкоусвояемым протеином.

Брокколи

Если вы не потребляете достаточного количества овощей, то склонность к запорам усиливается, хотя встречаются и такие овощи, которые не способствуют пищеварению. Что ни в коей мере не относится к брокколи, одна чашка которой содержит 10% от рекомендуемой ежедневной дозы клетчатки.

Миндаль

Миндаль богат не только полезными жирами, но и буквально ломится от других важных питательных веществ, в том числе и клетчатки. Однако не переусердствуйте. Миндаля следует потреблять не больше горсти в день.

Если вас преследуют хронические запоры, то простого включения в рацион вышеназванных продуктов недостаточно. Посетите врача и пересмотрите в целом свой образ жизни и стиль питания, чтобы оздоровить пищеварение.

Светлана Бобрик

Источник