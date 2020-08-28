Вкусные рыбные котлеты: какие хитрости нужно знать

Для многих хозяек рыбные котлеты кажутся высшим пилотажем кулинарного мастерства. Действительно, приготовить их не так просто, как обычные, из мяса. Но и по вкусу они ни с чем несравнимы. Поэтому рано или поздно приходит на ум идея все же попробовать их приготовить. Однако, чтобы блюдо получилось наверняка, стоит учесть несколько секретов и нюансов.

Основные тонкости

При приготовлении рыбных котлет успешность результата зависит от того, насколько правильно выбрано «мясо» и соблюдена технология. В противном случае вместо вкусного и нежного диетического блюда получится сухое и неаппетитное «нечто». Поэтому, чтобы не дать ошибкам шанса даже на случайное свершение, стоит разобраться в нюансах. Итак, рассмотрим основные тонкости, их три:

Выбор подходящей рыбы. Особенности приготовления фарша. Секреты готовки.

Сразу отметим, что сделать котлетки непросто, легче заказать блюда из рыбы с доставкой на дом, приготовленные профессиональными поварами. Но если хочется попробовать свои силы, тогда рассмотрим детальнее все секреты и правила.

Выбираем рыбку на котлеты

В первую очередь она должна быть свежей и хорошего качества. Если присутствует специфический запах, то он испортит весь вкус блюда.

Что касается вида рыбы, то она может быть как речной, так и морской или озерной. Среди наиболее подходящих вариантов: палтус, пангасиус, горбуша, минтай, треска, щука. Отдавать предпочтение лучше крупным тушкам, с них легче удалять кости. И не обязательно молоть филе в фарш, вполне достаточно мелко его нарубить. Если крупной тушки не нашлось и пришлось взять мелкую, тогда нужно пропустить ее 2–3 раза через мясорубку, чтобы кости измельчились.

Основной секрет: выбирать лучше нежирную и не очень сухую рыбу. Если же не получилось найти такую, то можно добавить немного сала или излишки жира с филе срезать.

Делаем правильный фарш

Чтобы получились сочные и ароматные котлеты, стоит еще на этапе их приготовления добавить к филе капусту, яблоки, морковь, лук, крупу (манку, овсянку), молоко. В целом основой вкусного фарша всегда являются 3 продукта: яйца, хлеб и вода. Еще можно добавить мелко натертый картофель или нежирные сливки.

Из специй подойдут: черный перец, соль. Выгодно дополнят вкус блюда пряности — базилик, тимьян или кориандр, но использовать их нужно немного.

Тонкости приготовления

Рыбные котлетки можно не только жарить, но и запекать в духовке. Но термическая обработка может привести к пересыханию блюда. Чтобы этого не произошло, стоит учесть один секрет — внутрь можно положить кусочек льда или масла, а саму котлету обвалять в муке, яйце и потом в панировке, которая «запечатает» сок внутри.

Доставка еды: упростите себе хлопоты

Как видим, приготовить рыбные котлеты не очень просто. Блюдо предполагает соблюдение некоторых правил и знание определенных тонкостей. Без опыта и навыков не обойтись. Но также стоит быть готовым к тому, что придется скоротать на кухне не один час ради порции вкусного блюда.

Всего этого можно избежать. Сегодня в службе доставки можно заказать разные блюда из рыбы, в том числе и котлеты. К плюсам такого решения стоит отнести:

экономию времени. Не придется стоять полдня у плиты, можно заняться другими делами;

отсутствие хлопот. Не нужно морочить голову с тем, где найти свежую крупную рыбу, заниматься ее разделыванием и приготовлением фарша;

не придется затевать уборку. Приготовление котлеток из рыбы — процесс не только длительный, но и предполагает использование большого количества посуды: от мясорубки и миски до сковороды. Уборки кухни и мытья утвари просто не избежать, что тоже влечет за собой хлопоты и трату времени.

Стоит отметить еще такой момент, как оперативность. Заказ доставят за гораздо более короткий период, нежели заняло бы приготовление блюда. К плюсам заказа доставки еды добавим и гарантию классного результата. Приготовленные профессиональными поварами рыбные котлетки наверняка будут вкусными и порадуют всех домашних.