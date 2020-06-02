Виниры: что нужно знать перед установкой?

Белоснежная улыбка – это не только здоровье, но и важнейшая часть имиджа успешного человека. Иногда некрасивая улыбка, как и неоднородный оттенок эмали, может спровоцировать серьезный психологический дискомфорт, ухудшить качество жизни. Воссоздать красоту улыбки и повысить уверенность в себе помогут новейшие разработки в стоматологии. Одним из способов восстановления красоты зубов является установка виниров. При этом отличить естественный зуб от искусственного на первый взгляд невозможно.

Виниры – путь к совершенной улыбке

Виниры – это конструкции в виде полупрозрачных пластин, имитирующих натуральную эмаль. Другими словами, виниры – это сродни облицовочному материалу для зубов, благодаря которым можно выровнять поверхность зуба, устранить незначительные дефекты формы, цвета, структуры. Виниры представляют собой накладки из тончайших пластин толщиной не более 0,5 мм. Пластинки отличаются высокими эстетическими характеристиками, помогают восстановить форму зуба и красивый белоснежный цвет эмали.

Виниры относятся к несъемным ортодонтическим конструкциям, держатся от 5-10 лет. Пациенты нуждаются в контрольном осмотре стоматолога не реже 2 раз в год.

Какие виниры существуют?

Виниры классифицируются по материалу изготовления ортодонтических пластин. Принципиально выделяют два основных вида – композитные и керамические.

Композитные виниры

Композитные микропротезы устанавливаются в виде послойного нанесения композита (специального стоматологического материала) на эмаль дефектного зуба. Основные достоинства:

идеальная биосовместимость;

красота и высокие эстетические характеристики;

идеальная улыбка за одно посещение;

доступная цена.

Из недостатков выделяют необходимость шлифовки природной эмали, низкие показатели прочности, окрашивание пищевыми красителями (красное вино, кофе), табаком.

Керамические пластинки

Виниры из керамического материала подходят для непрямого микропротезирования, т.е. установка происходит в несколько этапов. Сначала пластинки изготавливают по оттиску зубов, затем конструкцию устанавливают на поверхность собственной эмали. Преимущества:

биосовместимость, как и в случае установки композитных протезирующих пластин;

прочность, высокая износостойкость;

пластины со временем не изменяют цвет, не трескаются, не тускнеют.

Среди недостатков выделяют двухэтапность процедуры, необходимость предварительной обточки природного эмалевого слоя, высокая стоимость. Временной интервал между изготовлением и установкой занимает 7-21 день, это зависит от объема стоматологической коррекции.

Люминиры как способ создания идеальной улыбки

Люминиры – одна из разновидностей керамических виниров производства США. Пластинки изготавливают только в Калифорнии, а потому они имеют высокую стоимость. Среди достоинств можно выделить:

высокую прочность;

естественность и незаметность на зубах;

высокие эстетические показатели;

нет необходимости в обточке эмали;

износостойкость, прочность.

Основной недостаток – высокая стоимость, намного больше, чем у классических керамических виниров. Отвечая на вопрос, сколько стоит поставить виниры, важно понимать особенности материала при их изготовлении.

Кому подойдут виниры?

Виниры идеальны для тех пациентов, кто желает быстро и без серьезного вмешательства исправить незначительные дефекты зубов, эмали. Цель виниров заключается не только в достижении высоких эстетических результатов, но и в устранении клиновидного эффекта, недоразвитости зуба. Установка простейших конструкций на поверхность эмали не применяется при:

серьезном нарушении прикуса;

отсутствии зубов;

бруксизме;

вредных привычках нагружать зубы орехами, семечками, прикусыванием различных предметов;

крупных участках пломбирования;

лечении зубов формалиновым способом (применение в терапии препарата на основе резорцина);

патологии формы зубов, вызванных окклюзией.

Виниры не подходят лицам с генерализованным кариесом. Перед установкой требуется санация полости рта, лечение сопутствующих стоматологических заболеваний. Установка пластин возможна при беременности и лактации, детям от 12 лет при полном формировании постоянных зубов.

Стоит ли ставить виниры – подводим итоги

Специалисты клиники в Киеве обладают колоссальным опытом в установке керамических и композитных виниров. Чтобы определиться с видом коррекции, важно учесть недостатки и преимущества. Виниры не требуют серьезной обточки зубов, дополнительной травматизации, когда как при протезировании утраченных зубов. Также установка этих конструкций практически не имеет противопоказаний, доступна многим клиентам стоматологической клиники, желающим в один миг преобразить свою улыбку.