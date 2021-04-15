Виды зажимов для столярных и слесарных работ

При выполнении столярных и слесарных работ будущие изделия в виде заготовок требуется надежно зафиксировать. Фиксация заготовки позволяет провести удобно любые действия, включая распил, сверление или даже сварку. Кроме того, только надежно закрепив две части можно осуществить их склеивание или другой тип соединения. Для всех этих действий используется зажимной инструмент различного типа, обеспечивающий удобный и надежный метод решения любой задачи.

Основные виды

Чтобы правильно подобрать струбцины или другой тип подобного инструмента важно знать его функциональное назначение и возможности. Условно можно выделить несколько основных видов зажимов, которые будут иметь собственные преимущества при использовании в различных ситуациях:

F-образная струбцина. Такой инструмент позволяет надежно удерживать заготовку за счет наличия металлических шин, установленных на губках. Одна из губок остается неподвижной, а вторая передвигается легкой регулировкой положения. Рукоятка для регулировки может быть из различных материалов, а фиксация осуществляется за счет поджимного винта. В некоторых моделях шина на неподвижной губке является ее продолжением. Важно: Такой инструмент позволяет быстро осуществить фиксацию материала и сжатие нескольких заготовок. Некоторые модели также обладают усиленным зажимным механизмом, позволяющим скреплять между собой детали с большим усилием. Надежность фиксации и точность соединения обеспечивается за счет использования двойного поджимного резьбового винта. Подобный метод исключает перекосы и смещения, что чрезвычайно важно для точных и тонких работ. Деревянные струбцины и тиски. Деревянные губки или полностью изготовленные из древесины тиски – это инструмент для скрепления или фиксации деликатных заготовок. Также подобный зажим может быть оснащен пробковыми губками или накладками, отличаясь диапазоном толщины закрепляемой детали. G-образная струбцина. Конструкция инструмента имеет вид единого монолита шины и двух губок – верхней и нижней. Главные преимущества использования такого типа зажима – долговечность и нивелирование проблем с люфтом у других моделей. Впрочем, есть у подобной модели и недостаток – не слишком большой диапазон толщины фиксируемых деталей. Торцевая струбцина. Используется такой инструментарий при необходимости фиксации материала к торцу детали. Конструкция напоминает предыдущую модель, но оснащена дополнительно двумя прижимными винтами. Угловая струбцина. При необходимости зафиксировать под прямым углом деталь – оптимальный выбор. Модель оснащается одним или двумя поджимами с винтовым ходом, а также может быть укомплектована специальными накладками. Ленточный зажим. Наиболее практичный вариант для склейки круглых деталей и конструкций с многочисленными углами. Устройство зажима представляет собой единый поджимной винт, который передвигает ленту из металла или синтетического материала. Быстрозажимная струбцина. Среди многообразия такого типа инструментов наиболее распространена модель из металла с пластиковыми губками. Подвижность губок и их фиксация обеспечивается за счет рычага, также позволяя инструмент использовать в виде распорки, а не зажима.

Обратите внимание, что зажимы для дома и профессиональный инструмент может быть изготовлен из различного материала. Также следует подчеркнуть, что от вида и назначения зажима будет зависеть его прочность, цена и длительность эксплуатации. Деревянные струбцины не позволят качественно соединить или обеспечить фиксацию металлических заготовок. Следовательно, для каждого типа работы важно правильно подобрать зажим, позволяющий удержать заготовку, не повредив ее в процессе обработки.