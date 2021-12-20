Виды камер видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения устанавливают в жилых домах, офисах и на производствах, они используются в магазинах и на придомовых территориях. Камера не является обязательным элементом системы, но станет хорошей дополнительной защитой. С ее помощью можно следить за ситуацией дома, когда вас там нет, контролировать работу и дисциплину сотрудников и расследовать уже совершенные кражи. Кроме того, наличие камеры может предотвратить преступление. Увидев объектив, непрофессиональные грабители и воры могут отказаться от своих намерений.

Эффективность камеры зависит от правильного выбора и установки.

Главные критерии выбора

Прежде чем выбрать камеры видеонаблюдения в интернет-магазине, нужно определить:

Где будет размещено оборудование. При установке в помещении важно, чтобы свет от осветительных приборов не попадал в объектив. Для каких задач оно предназначено. Будет ли когда-то расширение системы видеонаблюдения.

Установка камер на улице требует антивандального корпуса с защитой от влаги, дождя и атмосферных осадков.

Какие бывают камеры

В зависимости от типа конструкции, камеры делят на такие виды:

Купольные устройства, внешне это полусфера с корпусом из прозрачного и полупрозрачного пластика. Обычно имеют панорамный объектив и устанавливаются на улице. широкий обзор таких объективов позволяет вести наблюдение сразу по нескольким плоскостям. Цилиндрические камеры часто ставят на улице, так как они оснащены инфракрасной подсветкой для съемки ночью. Однако их также можно установить в помещении. Корпусные камеры на кронштейне, который покупается отдельно. Имеют множество разъёмов и возможностей для подключения дополнительного оборудования. Обладают гибкими настройками. Могут быть установлены на улице, но понадобится дополнительный герметичный корпус. Современные роботизированные камеры обладают функцией удаленной настройки. Могут двигаться по вертикальной поверхности и поворачиваться на 360 градусов, поэтому лучше всего подходят для наблюдения.

Также камеры делятся на проводные и беспроводные. Беспроводные в последнее время устанавливают чаще, так как их монтаж значительно проще. Они удобны, функциональны и мобильны. Не зависят от напряжения в сети, работают от аккумуляторов.

Проводные передают сигнал по кабелю, с минимальным количеством помех. Они недорогие, качественные и функциональные, однако устанавливать такие камеры сложно и долго. Не подойдут для помещений со свежим ремонтом.