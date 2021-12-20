Виды камер видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения устанавливают в жилых домах, офисах и на производствах, они используются в магазинах и на придомовых территориях. Камера не является обязательным элементом системы, но станет хорошей дополнительной защитой. С ее помощью можно следить за ситуацией дома, когда вас там нет, контролировать работу и дисциплину сотрудников и расследовать уже совершенные кражи. Кроме того, наличие камеры может предотвратить преступление. Увидев объектив, непрофессиональные грабители и воры могут отказаться от своих намерений.
Эффективность камеры зависит от правильного выбора и установки.
Главные критерии выбора
Прежде чем выбрать камеры видеонаблюдения в интернет-магазине, нужно определить:
- Где будет размещено оборудование. При установке в помещении важно, чтобы свет от осветительных приборов не попадал в объектив.
- Для каких задач оно предназначено.
- Будет ли когда-то расширение системы видеонаблюдения.
Установка камер на улице требует антивандального корпуса с защитой от влаги, дождя и атмосферных осадков.
Какие бывают камеры
В зависимости от типа конструкции, камеры делят на такие виды:
- Купольные устройства, внешне это полусфера с корпусом из прозрачного и полупрозрачного пластика. Обычно имеют панорамный объектив и устанавливаются на улице. широкий обзор таких объективов позволяет вести наблюдение сразу по нескольким плоскостям.
- Цилиндрические камеры часто ставят на улице, так как они оснащены инфракрасной подсветкой для съемки ночью. Однако их также можно установить в помещении.
- Корпусные камеры на кронштейне, который покупается отдельно. Имеют множество разъёмов и возможностей для подключения дополнительного оборудования. Обладают гибкими настройками. Могут быть установлены на улице, но понадобится дополнительный герметичный корпус.
- Современные роботизированные камеры обладают функцией удаленной настройки. Могут двигаться по вертикальной поверхности и поворачиваться на 360 градусов, поэтому лучше всего подходят для наблюдения.
Также камеры делятся на проводные и беспроводные. Беспроводные в последнее время устанавливают чаще, так как их монтаж значительно проще. Они удобны, функциональны и мобильны. Не зависят от напряжения в сети, работают от аккумуляторов.
Проводные передают сигнал по кабелю, с минимальным количеством помех. Они недорогие, качественные и функциональные, однако устанавливать такие камеры сложно и долго. Не подойдут для помещений со свежим ремонтом.
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