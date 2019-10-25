Верхняя одежда осень-зима 2019/2020: модные тренды

Даже если к нам ещё вернутся солнечные деньки, к похолоданию лучше подготовиться заранее. Комфортная мода — девиз этой осени. На пике популярности будут модели из различных материалов. Из моды не уходят пастельные тона: бежевый, какао или кремовый. Из многообразия вариантов вы можете выбрать именно те брендовые осенние куртки, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Брутально и дерзко

Идеальным вариантом для тех, кто не боится заявить о себе дерзко, будет верхняя одежда черного цвета. Гранж настолько понравился прекрасной половине человечества, что кожаные куртки и пальто перестали быть элементом гардероба определенной субкультуры. Сейчас это — настоящий тренд грядущего сезона.

Тренч «хэвло»

Такое название изделие получило в честь Генри Хэвлока. Он был достаточно харизматичным генералом и вдохновил дизайнеров на создание модного плаща. В этом сезоне особенно удачны модели:

с широкими плечами;

со вставками из животного принта;

с шерстяным кейпом(накидкой);

с кейпом, отличного от тренча, цвета.

Вы можете приобрести максимально оригинальный тренч. Его кейп будет отличаться не только по цветовой гамме, но и по материалу или фактуре. Если вы увидите в продаже кейп не из шерсти, а кожаный или хлопковый, то смело покупайте — это тоже тренд.

В клеточку

Сочетание красного и черного цветов считается одним из самых привлекательных. Для грядущей холодной осени и зимы дизайнеры сделали его одним из главных акцентов верхней одежды. Пальто, курточка, плащ или жакет — вариантов масса, осталось только подобрать лучший.

Назад в прошлое

На дворе 2019-й год, а дизайнеры ностальгируют по далеким семидесятым. Именно поэтому ещё один тренд этой осени — оригинальные и практичные изделия. Свободные и богемные, невероятно стильные пальто в клетку или однотонные — must have для самых заядлых модниц.

Звериный принт, а не шкура

Ведущие бренды представляют нашему вниманию шубы с анималистичным принтом или куртки с искусственным мехом. Такое изделие может быть коротким или длинным, в пастельных или насыщенных и ярких тонах — не важно. Главное — отсутствие натурального меха.

Воздушные пуховики

Такой вариант верхней одежды должен быть в гардеробе будущей зимой. Во-первых, это очень удобно и тепло. Во-вторых, можно выбрать из сотен моделей: от необъятных «зефирных» пуховиков пастельных тонов до практичных курток с несколькими карманами. Это могут быть изделия укороченные или вариация на тему «в пол».