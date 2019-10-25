Верхняя одежда осень-зима 2019/2020: модные тренды
Даже если к нам ещё вернутся солнечные деньки, к похолоданию лучше подготовиться заранее. Комфортная мода — девиз этой осени. На пике популярности будут модели из различных материалов. Из моды не уходят пастельные тона: бежевый, какао или кремовый. Из многообразия вариантов вы можете выбрать именно те брендовые осенние куртки, которые подчеркнут вашу индивидуальность.
Брутально и дерзко
Идеальным вариантом для тех, кто не боится заявить о себе дерзко, будет верхняя одежда черного цвета. Гранж настолько понравился прекрасной половине человечества, что кожаные куртки и пальто перестали быть элементом гардероба определенной субкультуры. Сейчас это — настоящий тренд грядущего сезона.
Тренч «хэвло»
Такое название изделие получило в честь Генри Хэвлока. Он был достаточно харизматичным генералом и вдохновил дизайнеров на создание модного плаща. В этом сезоне особенно удачны модели:
- с широкими плечами;
- со вставками из животного принта;
- с шерстяным кейпом(накидкой);
- с кейпом, отличного от тренча, цвета.
Вы можете приобрести максимально оригинальный тренч. Его кейп будет отличаться не только по цветовой гамме, но и по материалу или фактуре. Если вы увидите в продаже кейп не из шерсти, а кожаный или хлопковый, то смело покупайте — это тоже тренд.
В клеточку
Сочетание красного и черного цветов считается одним из самых привлекательных. Для грядущей холодной осени и зимы дизайнеры сделали его одним из главных акцентов верхней одежды. Пальто, курточка, плащ или жакет — вариантов масса, осталось только подобрать лучший.
Назад в прошлое
На дворе 2019-й год, а дизайнеры ностальгируют по далеким семидесятым. Именно поэтому ещё один тренд этой осени — оригинальные и практичные изделия. Свободные и богемные, невероятно стильные пальто в клетку или однотонные — must have для самых заядлых модниц.
Звериный принт, а не шкура
Ведущие бренды представляют нашему вниманию шубы с анималистичным принтом или куртки с искусственным мехом. Такое изделие может быть коротким или длинным, в пастельных или насыщенных и ярких тонах — не важно. Главное — отсутствие натурального меха.
Воздушные пуховики
Такой вариант верхней одежды должен быть в гардеробе будущей зимой. Во-первых, это очень удобно и тепло. Во-вторых, можно выбрать из сотен моделей: от необъятных «зефирных» пуховиков пастельных тонов до практичных курток с несколькими карманами. Это могут быть изделия укороченные или вариация на тему «в пол».