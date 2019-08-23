Велосипед школьнику – ответственный выбор

Дети растут, а вместе с ними растут и запросы на технику, позволяющую ребенку развиваться физически. Самым желанным подарком для подростка, чаще всего, является велосипед, это желание свойственно всем детям независимо от пола и характера. Покупка велотехники для подрастающего поколения должна учитывать не только предпочтения будущего владельца «железного друга», но и физические данные ребенка.

Особенности подростковых моделей

Велосипеды для подростков по своим техническим характеристикам практически не отличаются от взрослых аналогов хотя некоторые конструктивные отличия существуют, в первую очередь это, конечно, размеры, но, кроме размеров имеются и другие особенности:

сниженные весовые параметры;

дополнительное усиление несущей конструкции (рамы);

руль с уменьшенной нагрузкой на руки;

легкость управления;

яркий, запоминающийся дизайн.

В магазине велосипедов для детей школьного возраста представлена техника нескольких ценовых категорий – от бюджетных прогулочных велосипедов до элитных моделей, используемых в профессиональном спорте.

Правила подбора

Велосипед для подростка – прекрасное средство для укрепления здоровья, при этом ребенок получает огромное удовольствие от велопутешествий. Чтобы байк не приносил огорчений необходимо выбрать модель в соответствии с ростом ребенка, его физическими возможностями и подготовкой. Для детей возрастом 8–14 лет лучше всего подходят модели с размером колес 24 дюйма. Во избежание травм, конфигурация рамы должна предусматривать расстояние до промежности не менее 20 см, когда ребенок стоит на земле, в противном случае соскальзывание с сиденья при резком торможении чревато печальными последствиями.

Комфортное сиденье и возможность легко доставать до педалей без выноса коленей вверх, позволят юному велосипедисту совершать длительные прогулки, не испытывая чрезмерной нагрузки. Важнейшим критерием выбора является надежная тормозная система, современные велосипеды оснащаются как ножными, так и ручными тормозами. Модели, у которых предусмотрен только ручной тормоз лучше приобретать для детей постарше, у них достаточно силы для остановки велосипеда на значительной скорости.

Байки делятся на несколько групп, выбор производится в соответствии с навыками и желаниями ребенка – прогулочные, дорожные, горные, трюковые и т. д. Велосипеды могут иметь одну или несколько передач, первые предназначены для спокойных поездок по ровной дороге, вторые – позволяют двигаться без особых усилий при подъеме на возвышенность или участвовать в скоростных соревнованиях со сверстниками. Выпускаются складные велосипеды, которые удобно перевозить в машине или в общественном транспорте.

Выбирая производителя следует обращать внимание на отзывы пользователей данной техникой, конечно, велосипеды премиум-класса таких брендов, как Specialized, Trek или Merida не вызывают сомнений в их качестве, но стоимость байков этих марок может серьезно повлиять на семейный бюджет. Есть немало компаний, выпускающих качественную технику по умеренным ценам, например, велосипед Novatreck 24 дюйма очень популярен среди российских потребителей.

Если подвести итог, то основным критерием выбора следует рассматривать безопасность ребенка, поэтому приоритет отдают тем моделям, которые имеют прочную раму, эффективную

тормозную систему и легкость в управлении, а дополнительные аксессуары должны учитываться в последнюю очередь.

Статья предоставлена

интернет-магазином велосипедов Евровелосеть