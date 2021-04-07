Ведущий британский нейрохирург призвал в срочном порядке рассмотреть вопрос о разрешении эвтаназии

Один из ведущих нейрохирургов Великобритании Генри Марш призвал срочно рассмотреть вопрос о легализации эвтаназии после того, как у него был обнаружен рак простаты на поздней стадии.

Марш, автор книги «Не навреди: истории жизни, смерти и хирургии мозга», заявил, что смерть от рака может быть «ужасной», но закон «настаивает на том, что он должен страдать».

По его словам, политики «проявили поразительное отсутствие сострадания, слишком долго уклоняясь от рассмотрения этого вопроса, и непреднамеренно виновны в большой жестокости». Его призыв поддержали более 50 депутатов и пэров из разных партий, некоторые из которых ранее голосовали против изменения законодательства. В их письме к министру юстиции Роберту Бакленду утверждается, что Великобритания отстала от многих других стран в вопросе разрешения эвтаназии. В прошлом месяце Испания одобрила закон, дающий пациентам с неизлечимыми заболеваниями или испытывающим невыносимые страдания право по собственному выбору покончить с собой с помощью врача. Эвтаназия также разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Канаде, Новой Зеландии и нескольких штатах США.

В последний раз парламент Великобритании голосовал по этому вопросу в 2015 году, в итоге отклонив законопроект, разрешающий уход из жизни с вмешательством врача людям с неизлечимыми болезнями, которые могут умереть в течение шести месяцев. Опрос общественного мнения, проведенный два года назад, показал, что около девяти из десяти респондентов считают эвтаназию приемлемой в некоторых ситуациях. Опрос врачей, проведенный в прошлом году, показал, что половина из них выступает за одобрение закона об эвтаназии.

Источник