В Японии можно арендовать мужчину за $9 в час: будет слушать ваши жалобы и готовить есть

Отличная услуга!

Таканобу Нисимото открыл необычный бизнес. В 2012 году 50-летний стилист запустил онлайн-сервис «Аренда Оссанов» прямо из своего дома в Токио.

«Оссанами» в Японии снисходительно называют «дядек» — то есть любых мужчин среднего возраста.

Всего за 1000 йен (то есть $8,89) в час любой желающий может заказать себе «дядю», чтобы поплакаться ему в жилетку, поручить уборку дома или попросить совета.

По словам Нисимото, в Японии распространён довольно потешный стереотип мужчины средних лет: залысины, пивной животик, отсутствие личной гигиены… Именно для борьбы с этими стереотипами он и запустил свой уникальный сервис.

«Сначала я думал, что основными клиентами будут молодые мужчины, ищущие совета, но услуга оказалась особенно востребованной у женщин от 20 до 50 с лишним лет», — говорит Нисимото.

Запросы у них разные: одним нужен совет в профессиональной или любовной сфере, другим — просто сопровождающий на концертах и в барах. «Оссаны» также помогают клиенткам двигать мебель и изображают бойфрендов, чтобы отпугнуть потенциальных приставал.

Нисимото гарантирует клиентам полную безопасность. Он проверяет всех потенциальных сотрудников, отсеивая слишком говорливых — эта черта не нравится многим клиентам. Также он обязательно проверяет их на предмет судимости.

«Оссанам» запрещено прикасаться к клиенткам и вступать в какие-либо физические отношения. Нарушителей тут же исключают из базы данных на сайте.

«Оссаны» оставляют полученные деньги себе, но Нисимото взимает с них $88,89 в месяц в качестве членских взносов, чтобы в базу не попадали люди с сомнительными намерениями. Кроме того, они обязательно подписывают с ним годовой контракт.

Нисимото считает, что у зрелых мужчин есть богатый опыт, которым они могут поделиться с другими, и что из них получаются отличные помощники. Сейчас на сайт поступает около 900 заказов в месяц, а самые популярные «Оссаны» берут по 50–60 заказов, зарабатывая до $888,90.

У Нисимото работает почти 80 «Оссанов» — хотя начинал он один. Причём популярность сервиса неизбежно привела к появлению имитаторов: сегодня в Японии уже минимум три других сайта предлагают аналогичные услуги.

Нисимото говорит, что аренда «Оссанов» полезна для обеих сторон:

«Сами “Оссаны” тоже развиваются в этой роли. Они становятся более уверены в себе, улучшают свой имидж и просто учатся у других людей».

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