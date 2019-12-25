В США нашли мозг морского существа возрастом 500 млн лет

Древний окаменелый мозг морского существа нашли ученые из Гарвардского университета в США. Как пишет Phys.org, находке 500 млн лет, ее нашли в американском штате Юта.

Мозг принадлежал маленькому существу, которое окаменело благодаря своему жесткому экзоскелету.

Специалисты уже заявили о научном сенсационном открытии. Они утверждают, что мягкая ткань все-таки способна затвердеть до завершения процесса разложения.

Ранее в научных кругах это считалось невозможным.

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