В каком стиле оформить спальню?

Дизайн спальни требует особого подхода. Если при планировке других комнат мы заботимся о функциональности, то в спальне можем позволить абсолютно все. Направления в дизайне и смелые идеи удовлетворяют потребности самых требовательных клиентов. Давайте посмотрим, какие стили подойдут.

Главный акцент в интерьере спальни

Основными элементами любых спален выступают двуспальные кровати. Именно от них будет отталкиваться дизайнер при расположении другой мебели и выборе стиля. Кровать должна быть просторной и удобной, иметь ортопедический матрас и подстраиваться под особенности жильцов. Мебель изготавливается в разных стилях, поэтому не придется тратиться на индивидуальный заказ и вы без труда найдете подходящую модель.

Для спальни мы рекомендуем использовать такие стили:

минимализм;

современный стиль;

классический стиль;

прованс;

Минимализм подойдет для владельцев малогабаритных квартир. Такое решение выбирают люди практичные и ценящие комфорт. Здесь преобладают ровные линии, мебель правильных геометрических форм, не более двух перекликающихся цветов и компактные светильники. Должно быть занято минимум пространства, чтобы ничто не отвлекало от отдыха.

Современный стиль диктует свои правила. Будут уместны хром и металл, комнатные растения, дополнительный декор на стенах или прикроватных полках. Часто применяют большие зеркала для визуального расширения комнаты. Все следует выдержать в светлых бежевых тонах, располагающих к отдыху.

Классика подойдет любителям роскоши. Здесь используют зефирно-белые оттенки, резную мебель. Потолок декорируется лепниной и украшается хрустальной люстрой, а в качестве домашнего текстиля выбирают парчу, бархат, жаккард. В этом варианте много массивных элементов.

Стиль прованс актуален для романтичных натур. В нем популярны выцветшие оттенки с цветочным принтом. Мебель подбирается максимально простая в светлых тонах. Применяются воздушные светильники и бра, текстиль — предпочтительно ситец в мелкий горошек, цветочек или графичные фигурки.

Цветовые решения для спальни

Какой бы стиль вы ни выбрали, помните, что цвет играет важную роль, поэтому после создания макета продумайте идеи до конца. Посетите выставки, просмотрите варианты интерьера онлайн. Если выбранные оттенки и цвета не надоели и вы готовы любоваться ими долгое время, значит выбор сделан правильно.

Покупку аксессуаров тоже желательно не откладывать, так как ремонт надо заканчивать комплексно. Вместе с мебелью следует сразу ставить элементы декора, чтобы картинка была законченной и вы точно получили удовольствие от завершения работы.