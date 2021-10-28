В каких случаях можно лишиться льгот для многодетных семей?

Многодетные семьи нередко нуждаются в помощи от государства, потому как достаточно тяжело самостоятельно обеспечивать трёх и больше детей. Нередко работает только один родитель, так как второму нужно много времени посвящать наследникам. Денег может не хватать, поэтому государство предлагает различные льготы и выдаёт пособия. Можно ознакомиться с тем, какие положены льготы для многодетных семей в Украине.

Расширенный перечень льгот

Если семья была официально признана многодетной, тогда она сможет рассчитывать на определённую помощь от государства.

Какие именно положены льготы:

Все члены семьи могут не оплачивать проезд в городском транспорте, не считая такси.

Детям предоставляется бесплатное питание в школе, интернатах, дошкольных заведениях.

Можно не оплачивать проезд в железнодорожном транспорте.

Детям полагается отдых и оздоровление, и это оплачивается местной властью.

50% квартплаты списывается.

Диспансеризация и медицинское обследование проводятся ежегодно.

Семьи будут в первой очереди для получения жилища социального назначения.

Придётся подтверждать вой статус каждый год, чтобы не лишиться всего, что было перечислено. Рекомендуется ознакомиться с определёнными ситуациями, когда семья перестаёт считаться многодетной. При появлении одной из причин льготы больше не будут предоставляться.

Причины для лишения льгот

Статус многодетной семьи утрачивается тогда, когда дети достигают определённого возраста. Если одному ребёнку уже есть 18, и он не продолжает получать образование, то льготы прекратятся. Подобное произойдёт при условии, что теперь несовершеннолетних в семье двое.

Также льготы прекратятся, если отца и мать лишили родительских прав, либо выяснилось, что они не живут на одной площадь с детьми. Основанием для прекращения государственной помощи является смерть ребёнка, либо передача несовершеннолетнего на полное обеспечение местных властей. После наступления одного из перечисленных событий помощь от государства прекратится.

Могут ли многодетную семью лишить льгот из-за долгов по кредиту?

Некоторые семьи часто берут кредиты, потому как денег не хватает на основные нужды. Если своевременно не выплатить задолженность, возникнут проблемы. Может быть назначен штраф, начнут начисляться пени. Люди беспокоятся о том, что из-за этого их могут лишить статуса многодетной семьи.

Долги по кредитам никак не связаны с льготами, которые предоставляет государство. То есть, из-за просрочек платежей семью не лишат рассматриваемого статуса. При этом всё равно потребуется своевременно погашать задолженность, чтобы избежать начисления пени. Обычно люди не желают сталкиваться со штрафами или с судебными разбирательствами. Если не будет возможности своевременно оплатить кредит, тогда лучше не оформлять заём в микрофинансовой организации. В крайнем случае можно договориться о том, чтобы период погашения долга был продлён.