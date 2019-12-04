В «Ирландце» Скорсезе нашли киноляп: Посмотрите, как Де Ниро в ожесточённой драке пинает воздух

В криминальной драме Мартина Скорсезе «Ирландец» обнаружили киноляп. В одной из сцен с дракой герой Роберта Де Ниро топчет воздух и бьёт соперника ногами, но постоянно промахивается. При этом его противник делает вид, что удары попали точно в цель, корчится от боли и прикрывает лицо руками.

THE IRISHMAN has made me believe, for the first time in my life, that I could finally take Robert De Niro in a fight pic.twitter.com/M1zOiTPxmz — Ƭonỿ! Ƭoni! Ƭoné! Stark (@StarkTTT) 30 ноября 2019 г.

Странный отрывок в соцсетях выложили в Twitter, 3 декабря на это обратили внимание СМИ. Ссору героев снимали без дублёров и, вероятно, актёры не хотели ранить друг друга.

Как отмечают зрители, «бой» примерно на 30-й минуте выглядит настолько нелепо, что остаётся чуть ли не самым сильным впечатлением за всю ленту. «Нанять дублёра или снять таким образом, чтобы защитить актёров… То, что это стало конечным продуктом — просто преступление», — сетует в соцсетях пользователь под ником Chris DeNitto.

«Ирландец» Скорсезе вышел на Netflix в конце ноября и стал одной из самых дорогих лент за всю историю существования сервиса. На её производство потратили около 150 миллионов долларов. В основу истории легла книга Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома» о жизни и преступлениях киллера Фрэнка Ширана, который работал на знаменитые итальянские кланы и американские группировки США. Вместе с Де Ниро в картине снялись Аль Пачино и Джо Пеши.

Кинопроизведения Мартина Скорсезе многие профессионалы киноотрасли считают идеалом: осенью 2019 года Рената Литвинова сообщила, что не смотрит супергероику, предпочитая тратить время именно на ленты этого мастера и работы Фрэнсиса Копполы. Эти два режиссёра подняли вопрос о художественной ценности блокбастеров Marvel. Автор «Злых улиц», «Острова проклятых» и «Волка с Уолл-стрит» заявил, что не считает фильмы студии достойными «для людей, пытающихся передать эмоциональный психологический опыт другим людям».

Источник