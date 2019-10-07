Ученые: В доисторические времена детей кормили молоком животных

Ученые Бристольского университета после изучения древних глиняных сосудов сделали неожиданное открытие о питании младенцев в доисторическую эпоху.

Предметом исследования стали три маленькие бутылочки для кормления, найденные на территории современной Баварии в могилах младенцев, которые жили в периоды бронзового и железного века.

Ведущий сотрудник университета Джули Дюнн заявила, что более 3 тыс. лет назад грудные дети питались не только материнским молоком, но и молоком животных, в частности коровьим и козьим.

По данным русской службы ВВС, это могло стать причиной всплеска рождаемости в те далекие времена. Это привело к резкому росту населения, что в итоге стало основанием для появления современного общества.

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