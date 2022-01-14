В чем состоят секреты успешных инвестиций

Каждый человек, который имеет накопленные средства, хочет, чтобы его деньги не просто хранились, а приумножались. Это очень верное решение, так как деньги должны работать. На данный момент существует довольно много способов инвестиций, все они очень разные. При чем какие-то достаточно популярные и более понятны всем, а какие-то более сложные, поэтому и требуют внимательно подхода, изучения разных деталей.

Инвестиции в ценные бумаги и торговля ими на бирже – распространенный вид инвестиций, но далеко не каждый понимает, как здесь правильно себя вести. Более того, многие не верят, что на таком вообще можно заработать. Однако Alexey Kirienko и история его успеха доказывают обратное. Алексей – финансист, сейчас проживает на Мальте. Он много знает про инвестиции, готов поделиться своими знаниями.

На самом деле, торговля на бирже – очень сложный вид инвестиций. Для того чтобы что-то тут заработать, а не потерять, необходимо настойчиво трудиться, продумывать каждый свой шаг. Новичкам лучше купить ценные бумаги, а потом через какое-то время их продать. Тогда они станут дороже. Обычно все с этого и начинают. Не нужно сразу вкладывать большие суммы, ведь вы только учитесь.

Помните о том, что это довольно непредсказуемое занятие, так как обвал цен на бумаги может произойти в любую минуту, а страховки на бирже никакой нет. Учитывайте и то, что самостоятельно торговать вы не можете. Вам нужна компания, которая имеет лицензию на торговлю. Именно через нее вы и будете проводить все операции. К поиску посредника тоже нужно отнестись очень серьезно, так как в какой-то степени ваш успех будет зависеть именно от него. С положительной стороны себя зарекомендовала компания exante sec. Ей доверяют многие люди.

В первую очередь вам нужно определиться с сумой, которую вы готовы вложить на данный момент. Начинать лучше с десятков тысяч рублей. Однако пробуйте только в том случае, если потеря этих средств не повлечет для вас финансовую катастрофу.

Примите решение по поводу того, будете вы это делать самостоятельно или с помощью брокера. Если у вас есть достаточное количество времени, вы готовы учиться новому, то вполне можете попробовать делать все самостоятельно. В ином случае необходимо воспользоваться услугами брокера. Специалисты будут контролировать каждый ваш шаг, что сведет к минимуму допущение ошибок. Со временем вы сможете зарабатывать приличные деньги.