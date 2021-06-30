Узнай свою судьбу по Гороскопу

Рубрику “ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ“ ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

Мне интересно читать Ваши статьи, но я боюсь ходить к астрологам. Это ведь ужасно – знать наперед, что будет… Оля. Торонто.

Это действительно ужасно – знать свою судьбу и не иметь возможности ничего изменить. Но, к счастью, у каждого из нас есть свободная воля. Все, что «заложено» в гороскопе, можно изменить. Иначе зачем столько веков этой наукой занимались самые яркие и достойные умы? Она бы не имела никакого практического применения, если бы только предсказывала явления, а не помогала бы их менять.

Обращаясь к астрологу, многие обычно задают один и тот же вопрос: если гороскоп определяет характер и судьбу человека, то что же зависит от самого человека? В чем заключается свобода его выбора?

Согласно древним мистическим учениям, судьба человека строится из трех векторов, и только один вектор – вектор воли – зависит от человека, то есть человек может в соответствии со своими желаниями совершать примерно треть своих действий, остальные две трети – предопределены.

С помощью гороскопа астрологи определяют первый вектор, зависящий от человека. Помогают человеку идти по жизни осознанно, быть более успешным и гармоничным, а это значит – более счастливым.

Ко мне часто обращаются с просьбой назвать правильное время для свадьбы, рождения ребенка, поступления в институт. Для всего есть свой день и час – наиболее благоприятное время. А если мы можем выбирать это время, значит, мы можем изменять свою судьбу.

Знание своей судьбы избавляет человека как от излишней самонадеянности, так и от излишнего пессимизма. Знание судьбы раскрепощает человека и делает его реалистом. Многие совершают серьезную ошибку, когда идут на консультацию к астрологу с желанием получить чудодейственный эликсир для решения всех проблем. Астролог может только помочь разобраться в проблемах, решать же их все равно предстоит самому человеку.

В нашей судьбе заложены как “яды”, так и “противоядия”, поэтому у психически нормального человека не бывает неразрешимых проблем. Другое дело, что бывают проблемы запущенные, не решаемые в течение многих лет. С такими проблемами человек может сжиться настолько прочно, что они будут казаться неотъемлемым фоном его жизни. Но с помощью астролога он может их разрешить.

Астрология оперирует циклами времени реального мира, и выводит человека из иллюзорного, выдуманного им пространства в реальное. Ваш гороскоп – это камертон, с помощью которого Вы можете настроиться на эти ритмы, но должно обязательно присутствовать желание это сделать. Жизненный успех тем полнее, чем индивидуальное время и пространство вашей жизни ближе к реальному.

Вообще предопределенность не свойственна астрологии как науке. Каждое отрицательное влияние планеты можно преобразовать в положительное. Возьмите, например, гороскоп известной французской писательницы и путешественницы Александры Дэвид-Ноэль. Это женщина удивительной судьбы.

Она родилась в 1868 году в Париже и по знаку была Скорпионом. Ведущая планета Скорпиона Плутон всегда приносит несчастья и испытания. Скорпионы могут быть очень удачливыми и богатыми, обладать властью, авторитетом, славой, но они редко бывают счастливыми в личной жизни, поскольку жизнь воспринимают как испытание.

В этом смысле Александра оказалась типичным представителем своего знака. Довольно рано она добилась известности и славы как певица, получила признание, была счастливо замужем, как вдруг разразилась беда. У нее обнаружили рак горла. Ее ждала неизбежная смерть.

Казалось бы, что можно сделать с такой предопределенностью, как смертельная болезнь, к тому же выраженная и подтвержденная в гороскопе. Планета Плутон – управительница Солнца – находится в 8 доме, что практически всегда означает быстрый и неизбежный конец.

Нередко подобная ситуация бывает в гороскопах самоубийц, что было бы довольно логичным выходом в той ситуации, в которой оказалась молодая женщина. Не лучше ли покончить счеты с жизнью, чем ждать неизбежного и страшного конца? Но Александра решила иначе.

Взвалив котомку на плечи, она отправилась за истиной в далекое путешествие в Тибет. Она шла к монахам Тибета через горы и снега, преодолевая голод, жажду и другие смертельные опасности. У нее хватило духа не только преодолеть все препятствия, но и писать мужу утешительные письма, заверяя его, что все в порядке.

Она была первой женщиной, которую приняли в Тибете и удостоили посвящения. Дэвид-Ноэль не только выжила, но и написала увлекательные книги о себе и своем путешествии в Тибет. И еще одна маленькая деталь: она умерла, когда ей шел 101-й год…

Любой гороскоп, указывая на тяжелые испытания, тут же предлагает путь выхода. Планета Плутон, которая была очень важной в гороскопе Александры, имела, как и все планеты, не только положительный, но и отрицательный потенциал.

Наряду с отрицательным всегда и во всем есть и что-то положительное, как говорится, «нет худа без добра». Так вот, задача астролога распознать это «добро», раскрыть этот «добрый» потенциал и помочь им воспользоваться.

Конечно, Дэвид-Ноэль – исключительная женщина. И далеко не каждый способен, услышав сообщение о своей смертельной болезни, отправиться в Тибет. Для этого нужны не только вера и желание, но и особое призвание, «зов», как это называется в эзотерической литературе.

Но каждый из нас по-своему может избежать предопределенности. И самый лучший метод для этого – менять себя, свою жизнь. Гороскоп очень глубоко и подробно раскрывает особенности личности человека, его проявления во всех слоях жизни – и личной, и общественной. Его эмоции, его страсти, его желания, тенденции развития.

Он показывает, до какой глубины человеческой подлости может опуститься человек и каких необыкновенных высот духовности может достичь. Гороскоп – это ваше зеркало, в котором отражается ваш облик без прикрас. И точно так же, как вы, готовясь к важной встрече, прихорашиваетесь перед зеркалом, вы можете усилить положительные стороны своего гороскопа, ослабить отрицательные и привести все в гармонию.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что у массовых убийц, шизофреников и людей с какими-то физическими недостатками точно такие же гороскопы, как у нас с вами. У них тоже есть Луна, которая отвечает за эмоции, Венера, которая определяет критерии, Юпитер, который приносит удачу.

Конечно же, у них эти планеты имеют дисгармоничные аспекты и находятся в местах своего падения или изгнания, но ведь Луна в Скорпионе, Венера в Козероге постоянно встречаются и у нормальных людей. Неповторимый портрет человека складывается не только из сочетания планет, градусов и аспектов, но и из такого неуловимого «материала», как выбор самого человека.

Возьмите, к примеру, гороскоп известного писателя маркиза Де Сада. Его жизнь тоже прошла под знаком Скорпиона. Но разве есть что-то общее между ним и Александрой Дэвид-Ноэль?

В древности в астрологических школах преподавание начиналось с очень глубокой фразы: «Звезды не предопределяют, а склоняют…». Астролог – не пифия и оракул, а помощник.

Гороскоп – не клетка, в которой вы заперты предопределенностью, а ваши космические предрасположенности, распорядиться которыми вольны вы сами. Жизнь определяется не только гороскопом, а поступками и тем, как вы распоряжаетесь потенциалом, который в вас заложен.

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